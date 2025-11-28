Σοβαρό τροχαίο στη Βοιωτία: Αυτοκίνητο ανετράπη στα Βάγια - Εγκλωβίστηκαν οι επιβαίνοντες - Βίντεο

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (27/11) στα Βάγια Θηβών στη Βοιωτία, όταν αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου και αναποδογύρισε.

Αιτία του τροχαίου ήταν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν στην περιοχή - η καταρρακτώδη βροχή, οι πλημμυρισμένοι δρόμοι, η χαμηλή ορατότητα είχαν σαν αποτέλεσμα η οδηγός του αυτοκινήτου να βγει εκτός οδοστρώματος και να ανατραπεί εγκλωβίζοντας στο εσωτερικό τους δύο επιβαίνοντες.

Στο σημείο έσπευσαν Πυροσβεστική, Αστυνομία , ΕΚΑΒ και προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των επιβατών και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Θηβών.

*Με πληροφορίες από lamiareport.gr, permissos.gr

