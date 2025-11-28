Σοβαρό τροχαίο στη Βοιωτία: Αυτοκίνητο ανετράπη στα Βάγια - Εγκλωβίστηκαν οι επιβαίνοντες - Βίντεο
Οι δύο επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (27/11) στα Βάγια Θηβών στη Βοιωτία, όταν αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου και αναποδογύρισε.
Αιτία του τροχαίου ήταν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν στην περιοχή - η καταρρακτώδη βροχή, οι πλημμυρισμένοι δρόμοι, η χαμηλή ορατότητα είχαν σαν αποτέλεσμα η οδηγός του αυτοκινήτου να βγει εκτός οδοστρώματος και να ανατραπεί εγκλωβίζοντας στο εσωτερικό τους δύο επιβαίνοντες.
Στο σημείο έσπευσαν Πυροσβεστική, Αστυνομία , ΕΚΑΒ και προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των επιβατών και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Θηβών.
*Με πληροφορίες από lamiareport.gr, permissos.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:03 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Novibet: BLACK WEEK με Προσφορά Γνωριμίας!
09:54 ∙ TRAVEL
Το χωριό της Λάρισας που …ακουμπάει στο Μαύρο Ρέμα
07:59 ∙ WHAT THE FACT