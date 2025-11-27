Λεωφόρος Θηβών: Σκούτερ συγκρούστηκε με περιπολικό – Σε απόσταση αρκετών μέτρων εκτοξεύτηκε ο οδηγός
Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του δίκυκλου
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Θηβών, όταν σκούτερ συγκρούστηκε με περιπολικό.
Ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης των δύο οχημάτων ο οδηγός του δίκυκλου, εκτοξεύτηκε από το όχημα και έπεσε στο οδόστρωμα σε απόσταση αρκετών μέτρων από το σημείο του ατυχήματος.
«Άκουσα το μπαμ, ακούστηκε σε όλη τη Θηβών», είπε ένας αυτόπτης.
«Βγήκε το περιπολικό από το ΣΤΟΠ. Το παλικάρι ερχόταν με κανονική ταχύτητα, τού έκαναν κάποιο νόημα να σταματήσει, το αγνόησε τελείως και έπεσε πάρα πολύ άτσαλα», πρόσθεσε ένας άλλος μάρτυρας.
Αστυνομικοί παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία οδηγό ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.
