Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη γιος γνωστού πολιτικού μετά από περιπετειώδη καταδίωξη – Βίντεο ντοκουμέντο

Χειροπέδες σε γιο γνωστού πολιτικού πέρασαν αστυνομικοί μετά από περιπετειώδη καταδίωξη στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας.

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Τρίτης (25/11) όταν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κηφισιάς έλαβαν καταγγελίες από κατοίκους για άτομα που προκαλούν φθορές.

Αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα έξω από το Κλειστό Γυμναστήριο στη Νέα Ερυθραία και εντόπισαν δύο νεαρούς. Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν τους νεαρούς ωστόσο εκείνοι έτρεξαν και μπήκαν σε ένα λευκό όχημα και επιχείρησαν να διαφύγουν στα στενά τα περιοχής.

Ακολούθησε καταδίωξη με τον 19χρονο γιο του πολιτικού να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς και να οδηγεί θέτοντας σε κίνδυνο και άλλους οδηγούς καθώς παραβίασε σε ώρα αιχμής τουλάχιστον δύο σήματα STOP και μπήκε ανάποδα σε μονόδρομο με κίνδυνο να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα.

Στη συμβολή των οδών Βορείου Ηπείρου και Σολωμού ο γιος του πολιτικού ακινητοποίησε το όχημα και μαζί με το φίλο του βγήκαν από αυτό και ξεκίνησαν να τρέχουν προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη. Οι αστυνομικοί ωστόσο κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν να τους περάσουν χειροπέδες.

Σύμφωνα με τις ίδια πηγή, ο γιος του πολιτικού την ώρα της σύλληψης φώναζε στους αστυνομικούς «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;».

Ο 19χρονος γιος του πολιτικού και ο 20χρονος φίλος του συνελήφθησαν για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση ενώ σε βάρος του γιου του πολιτικού που ήταν και ο οδηγός του οχήματος, του βεβαιώθηκαν τροχονομικές παραβάσεις.

Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος νεαρός είχε συλληφθεί και τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Νέα Ερυθραία, όταν στην κατοχή του είχε βρεθεί σπρέι πιπεριού, υπόθεση που επίσης είχε απασχολήσει τις αρχές.

