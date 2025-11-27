Λειψυδρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν Αττική και Μεγανήσι Λευκάδας

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το ζήτημα της λειψυδρίας κηρύσσονται Αττική και Μεγανήσι Λευκάδας, καθώς η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) προχώρησε σε θετική γνωμοδότηση. Συνεπώς, προχωράει άμεσα η χρηματοδότηση για τα έργα ύδρευσης κατά προτεραιότητα σε αυτές τις περιοχές.

Πηγές του ΥΠΕΝ έχουν καταστήσει σαφές ότι μια τέτοια απόφαση οδηγεί μόνο σε επιτάχυνση διαδικασιών, μελετών και υλοποίηση έργων και όχι σε έκτακτα μέτρα για τους πολίτες.

Τι σημαίνει η κήρυξη έκτακτης ανάγκης για τη λειψυδρία

H κήρυξη της Αττικής σε έκτακτη ανάγκη για τη λειψυδρία, ύστερα από αίτημα της ΕΥΔΑΠ και βάσει υδρολογικών δεδομένων και επιστημονικής τεκμηρίωσης, οδηγεί στην επιτάχυνση της πρώτης φάσης υλοποίησης των έργων ενίσχυσης των ταμιευτήρων Ευήνου - Μόρνου (Έργο Εύρυτος).

Συγχρόνως, θα επιταχυνθούν:

Η ενεργοποίηση και αξιοποίηση γεωτρήσεων, οι οποίες μετά την ολοκλήρωσή τους θα προσθέσουν περίπου 45 εκατ. m³ ετησίως στο σύστημα.

Η ολοκλήρωση των μελετών για εγκαταστάσεις αφαλάτωσης.

Η ολοκλήρωση των επεμβάσεων στη διώρυγα Θηβών στο Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα, που θα εξοικονομήσει πάνω από 10 εκατ. κυβικά μέτρα αδιύλιστου νερού.

Με τις παρεμβάσεις αυτές μειώνεται ουσιαστικά ο κίνδυνος λειψυδρίας έως την ολοκλήρωση του έργου ΕΥΡΥΤΟΣ, το οποίο αποτελεί λύση με μακροπρόθεσμο ορίζοντα για την υδροδότηση της Αττικής και διασφαλίζεται με αυτόν τον τρόπο η απρόσκοπτη κάλυψη όλων των υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών της Αττικής.

