Τέλος στην λειψυδρία βάζει δήμος της Πελοποννήσου

Σε μια καθοριστική κίνηση για την οριστική αντιμετώπιση του χρόνιου ζητήματος της λειψυδρίας, προκηρύχθηκε στις 13/11 ο ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου κατασκευής αγωγού μεταφοράς νερού στη Δ.Ε. Βέλου.

«Πρόκειται για ένα έργο πνοής, στρατηγικής σημασίας για την ποιότητα ζωής των κατοίκων, ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 1.725.900 ευρώ» αναφέρει δελτίο τύπου του Δήμου Βέλου – Βόχας.

Στην καρδιά του έργου, συνεχίζει η ενημέρωση, βρίσκεται η κατασκευή ενός νέου αγωγού, ο οποίος θα εκκινεί από τη γεώτρηση που βρίσκεται στην περιοχή Χαϊδάρι της Κοινότητας Ελληνοχωρίου και θα καταλήγει στην υπάρχουσα δεξαμενή νερού της Κοινότητας Βέλου. «Η υλοποίησή του αναμένεται να επιλύσει οριστικά τα ζητήματα επάρκειας, ποιότητας, ποσότητας και ασφαλούς υδροδότησης του δήμου Βέλου-Βόχας και ειδικότερα της ΔΕ Βέλου» σημειώνει το δελτίο τύπου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Πατρίς», καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24η Νοεμβρίου, ενώ η διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου.

Η ταχύτητα με την οποία η Δημοτική Αρχή του Θανάση Μανάβη και οι υπηρεσίες του δήμου προχωρούν στη διαγωνιστική διαδικασία σηματοδοτεί την ξεκάθαρη πρόθεση και ισχυρή πολιτική βούληση για άμεση εκκίνηση των εργασιών, αναδεικνύοντας το συγκεκριμένο έργο σε προτεραιότητα πρώτης γραμμής για τη λύση του προβλήματος της λειψυδρίας στον Δήμο Βέλου-Βόχας.