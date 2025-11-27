Σε κατάσταση έκτακτης υδρολογικής ανάγκης Αττική, Πάρος, Λέρος - Κρίσιμη συνεδρίαση της ΡΑΑΕΥ

Newsbomb

Το χωριό Κάλλιο αναδύθηκε από τα νερά της τεχνητής λίμνης του Μόρνου εξαιτίας της παρατεταμένης λειψυδρίας.  

INTIME NEWS
Σε κατάσταση έκτακτης υδρολογικής ανάγκης αναμένεται να τεθεί η Αττική μετά τη σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), με στόχο την επίσπευση κρίσιμων έργων υποδομής.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο ACTION 24, ξεκαθάρισε ότι η απόφαση δεν συνεπάγεται κανένα έκτακτο μέτρο για τους πολίτες, ούτε περιορισμούς στην κατανάλωση ούτε αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ. Όπως είπε, η εισήγηση της Αρχής, που βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, θα αξιολογηθεί από το υπουργείο.

Η ενεργοποίηση του «συναγερμού» κρίθηκε απαραίτητη μετά τα αναλυτικά πορίσματα του ΕΜΠ, τα οποία καταγράφουν δραματική μείωση των υδάτινων αποθεμάτων. Τα επίπεδα στον ταμιευτήρα του Μόρνου, κύρια πηγή υδροδότησης της Αττικής, έχουν πέσει σε ιστορικό χαμηλό και, εάν ο φετινός χειμώνας δεν αποδειχθεί ιδιαίτερα βροχερός, τα αποθέματα αρκούν για λιγότερο από έναν χρόνο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, στις 23 Οκτωβρίου 2025 ο Μόρνος διέθετε 156,9 εκατ. m³ νερού, τη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας 15ετίας για την αντίστοιχη ημερομηνία, καταγράφοντας μείωση 45% σε σχέση με το 2024.

Αντίστοιχα, δορυφορική ανάλυση του Meteo.gr (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) στις 9 Οκτωβρίου 2025 δείχνει ότι η επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου έχει μειωθεί στα 8,3 km², κατά 44% μικρότερη από τον μέσο όρο της περιόδου 2016–2024.

Η κήρυξη έκτακτης ανάγκης στηρίζεται στα τελευταία υδρολογικά δεδομένα και σε επιστημονική τεκμηρίωση. Μία τέτοια σχετική απόφαση οδηγεί σε επιτάχυνση των διαδικασιών, των μελετών και της υλοποίησης των έργων και όχι σε έκτακτα μέτρα για τους πολίτες.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ξεκαθάρισε πως η απόφαση αυτή δεν έχει καμία σχέση με περιορισμό στην κατανάλωση νερού ούτε αύξηση στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ.

Οι περιοχές που κηρύσσονται σε έκτακτη ανάγκη λειψυδρίας μπορούν να χρηματοδοτηθούν με δημόσιο χρήμα για την κατασκευή έργων ύδρευσης ακόμα κι αν δεν διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια και έχουν δυνατότητα επίσπευσης των διαδικασιών για την ωρίμανση των έργων ύδρευσης.

Υπενθύμισε ότι η Αττική αντιμετωπίζει σοβαρές κρίσεις λειψυδρίας περίπου κάθε 25–30 χρόνια, με πιο χαρακτηριστική εκείνη του 1991.

Τόνισε επίσης ότι από το 2022 χάνονται ετησίως περίπου 250 εκατ. κυβικά μέτρα νερού, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ολοκλήρωση των έργων και των μελετών που αφορούν τη διαχείριση και ασφάλεια των υδάτινων πόρων.

Κήρυξη έκτακτης ανάγκης σε Πάτμο και τη Λέρο για τη λειψυδρία

Με απόφασή της, η ΡΑΑΕΥ έχει κηρύξει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την λειψυδρία τα νησιά της Πάτμου και της Λέρου, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας φυσικού περιβάλλοντος και υδάτινων πόρων του ΥΠΕΝ, Πέτρος Βαρελίδης.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δίνεται η δυνατότητα στους δήμους των δύο νησιών να αποδεσμεύσουν άμεσα κονδύλια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για να προχωρήσουν σε έργα ενίσχυσης των υδατικών αποθεμάτων μέσω αφαλατώσεως και άλλων αναγκαίων δράσεων και έργων.

