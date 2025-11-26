Κόκκινος συναγερμός για λειψυδρία σε Πάτμο, Λέρο - Στα πρόθυρα υδροδοτικής κρίσης η Αττική

Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» αναμένεται να τεθούν μέσα στις επόμενες ώρες η Πάτμος και η Λέρος λόγω της έντονης λειψυδρίας. Μέχρι την Παρασκευή, σε ανάλογο καθεστώς θα περάσει και η Αττική, καθώς τα αποθέματα νερού έχουν μειωθεί δραματικά. Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων έκρινε απαραίτητη την ενεργοποίηση του συναγερμού, κατόπιν των λεπτομερών πορισμάτων του Πολυτεχνείου.

Τα επίπεδα νερού στον ταμιευτήρα του Μόρνου, που αποτελεί τον βασικό τροφοδότη της πρωτεύουσας, έχουν πέσει σε ιστορικό χαμηλό. Αν ο χειμώνας δεν αποδειχθεί αρκετά «πλούσιος» ώστε να ενισχύσει τους ταμιευτήρες, τα διαθέσιμα αποθέματα δεν επαρκούν για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.

Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά της σοβαρότητας της κατάστασης. Σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις της ΕΥΔΑΠ, στις 23 Οκτωβρίου 2025 ο Μόρνος διέθετε μόλις 156.996.000 m³ νερού τη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 15 ετών για την αντίστοιχη ημερομηνία. Σε σχέση με πέρυσι, η πτώση αγγίζει το 45% (285.021.000 m³ στις 23/10/2024).

Τη δυσκολία της κατάστασης επιβεβαιώνουν και τα δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σύμφωνα με δορυφορική ανάλυση του Meteo.gr στις 9 Οκτωβρίου 2025, η έκταση της λίμνης του Μόρνου έχει περιοριστεί στα 8,3 km², μειωμένη κατά 44% σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 2016–2024 (14,9 km²).

