Λειψυδρία: Η τοπική αυτοδιοίκηση αντιδρά στο έργο «Εύρυτος» – «Το νερό δεν επαρκεί ούτε για εμάς»

Ο Δήμος Καρπενησίου αντιδρά στις εξαγγελίες της ΕΥΔΑΠ και της κυβέρνησης για το έργο «Εύρυτος» που προβλέπει τη μερική εκτροπή των ποταμών Καρπενησιώτη και Κρικελιώτη προς τον Εύηνο, προκειμένου να ενισχυθεί το υδροδοτικό σύστημα της Αττικής

Η πρώτη αντίδραση δεν άργησε να έρθει. Ο Δήμος Καρπενησίου εξέφρασε αντίθεση στις εξαγγελίες της ΕΥΔΑΠ και της κυβέρνησης για το έργο «Εύρυτος», που προβλέπει τη μερική εκτροπή των ποταμών Καρπενησιώτη και Κρικελιώτη προς τον Εύηνο, προκειμένου να ενισχυθεί το υδροδοτικό σύστημα της Αττικής.

Με τη δέσμευση ότι «ενωμένοι και τεκμηριωμένοι, θα προασπίσουμε το περιβάλλον, την οικονομία και την ταυτότητα του τόπου μας», ο Δήμος υπογραμμίζει πως «δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας στην πρωτεύουσα, αν το νερό ήταν αρκετό, αλλά τα ποτάμια στερεύουν και το νερό δεν επαρκεί πλέον ούτε για τις δικές μας ανάγκες».

«Οι δύο αυτοί ποταμοί δεν είναι απλώς υδάτινοι πόροι. Αποτελούν κομμάτι της ταυτότητας και της ζωής του τόπου μας. Συνδέονται με την ιστορία μας, το φυσικό μας περιβάλλον, την οικονομία της περιοχής, τον τουρισμό μας, αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών. Η σχεδιαζόμενη εκτροπή των ποταμών, όπως περιγράφηκε, δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες», σημείωσε ακόμη η δημοτική αρχή.

Τέλος, ο Δήμος γνωστοποίησε πως «ήδη έχουν γίνει ενέργειες για άμεση συνάντηση προς ενημέρωση με τα αρμόδια υπουργεία και την ΕΥΔΑΠ».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Δήμου Καρπενησίου:

