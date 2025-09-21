Συνελήφθη γιος γνωστού πολιτικού – Βρέθηκε σπρέι πιπεριού στην κατοχή του

Μία ομάδα ΟΠΚΕ που πραγματοποιούσε ελέγχους σε κεντρικά σημεία της Κηφισιάς, συνέλαβε τον γιο γνωστού πολιτικού κι έναν φίλο του, αργά το βράδυ της Παρασκευής (19/09).

Πρόκειται για το παιδί ενός πολιτικού που έχει διατελέσει υπουργός πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά και σήμερα παραμένει στο προσκήνιο, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Στην κατοχή του νεαρού βρέθηκε σπρέι πιπεριού, ενώ, στον φίλο του οι αστυνομικοί εντόπισαν μικροποσότητα κάνναβης.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα για τη διαδικασία ταυτοποίησης και τον σχηματισμό δικογραφίας εις βάρος τους χωρίς να προβάλλουν αντίσταση, βάσει του ρεπορτάζ.