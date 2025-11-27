Σαλαμίνα: «Τα παιδιά κοιμόντουσαν και ο άντρας μου ήταν στην δουλειά», είπε η 46χρονη

Την Παρασκευή (27/11) αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του ανακριτή η 46χρονη, η οποία έχει ήδη ομολογήσει τη δολοφονία της πεθεράς της στη Σαλαμίνα.

Οι Αρχές προσπαθούν να φωτίσουν το υπόβαθρο και τα πραγματικά κίνητρα της πράξης της, με την 46χρονη να παραδέχεται πως η εξάρτησή της από τον τζόγο την οδήγησε μέχρι το έγκλημα, παρότι επί περίπου 25 ημέρες διατηρούσε προσποιητή στάση.

«Ξεκίνησα από το σπίτι μου μετά τις 2.30 τα ξημερώματα. Είχαν κοιμηθεί τα παιδιά και δε με κατάλαβαν. Ο άντρας μου δούλευε βράδυ στη δεύτερη δουλειά του. Έτσι λοιπόν ήταν η ευκαιρία μου για να μη με καταλάβει κανείς. Σκεφτόμουν τι ακριβώς να κάνω για να φανεί σαν κανονική ληστεία, ότι μπήκαν δηλαδή άγνωστοι. Δεν ήθελα να την σκοτώσω. Μόνο να πάρω τα λεφτά ήθελα».

Η κατηγορούμενη έχει ήδη δώσει λεπτομερή περιγραφή για το πώς έφτασε να αφαιρέσει τη ζωή της 75χρονης, υποστηρίζοντας ότι πανικοβλήθηκε όταν θεώρησε πως η πεθερά της είχε αναγνωρίσει την ταυτότητά της.

«Τρόμαξα και άρχισα να την χτυπάω. Την χτύπησα στο κεφάλι με ένα γυάλινο μπουκάλι που βρήκα στο δωμάτιό της. Εκείνη είχε ένα μαχαίρι δίπλα της. Τρόμαξα όταν το είδα. Πήγα στην κουζίνα και βρήκα ένα άλλο μαχαίρι και άρχισα να την χτυπάω με αυτό, γιατί φοβήθηκα ότι πλέον ήταν σίγουρη για εμένα. Δεν θυμάμαι πόσες φορές την χτύπησα».

Η προηγούμενη διάρρηξη και οι υπόνοιες

Σύμφωνα με το Mega, οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά το σενάριο ότι η 46χρονη ενδεχομένως να σχεδίαζε τη δολοφονία, καθώς η 75χρονη την υποψιαζόταν ότι συστηματικά έπαιρνε χρήματα για να τα παίζει στον τζόγο κάτι που, σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχεται και ο σύζυγός της.

«Στη σύζυγό μου δεν εμπιστευόμασταν χρήματα. Και αυτό γιατί πέρα από το θέμα της με τον τζόγο, είχε γίνει και ένα περιστατικό που είχε πάρει την κάρτα των γονιών της και είχε χαλάσει περίπου 10 χιλιάδες», δηλώνει ο γιος της 75χρονης και σύζυγος της 46χρονης.

Η ηλικιωμένη γνώριζε το περιστατικό και φέρεται να είχε υποψίες για μια παλαιότερη διάρρηξη στο σπίτι της τον περασμένο Αύγουστο, όταν είχαν εξαφανιστεί κοσμήματα και λίρες.

«Προσωπικό κίνητρο είχε σίγουρα, γιατί αν ήθελε να την κλέψει την μάνα μου, την έκλεβε και πρωί. Όπως είχε κλέψει, άλλωστε, απ’ ό,τι φαίνεται τώρα και τα χρυσά που είχε χάσει η μητέρα μου από το σπίτι», αναφέρει η κόρη της 75χρονης.

Ο λόγος που κατέρρευσε το σχέδιο της 46χρονης

Σύμφωνα με το Μega, η 46χρονη οδηγήθηκε στη δολοφονία όταν διαπίστωσε ότι τα χρήματα που πήγε να κλέψει δεν βρίσκονταν πια στο σπίτι, αφού η ηλικιωμένη τα είχε ήδη παραδώσει στην κόρη της.

Η κατηγορούμενη αναμένεται το πρωί της Παρασκευής να οδηγηθεί στην ανακρίτρια, όπου θα κληθεί να δώσει πλήρεις εξηγήσεις για τις πράξεις της.

