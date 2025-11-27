Σαλαμίνα: «Οργανωμένο, ψυχρό και προμελετημένο έγκλημα» – Τι λέει κόρη της 75χρονης

Νέες λεπτομέρειες που προκαλούν ανατριχίλα έρχονται στο φως της δημοσιότητας μέρα με την ημέρα για τον έγκλημα στη Σαλαμίνα όπου η 46χρονη σκότωσε την πεθερά της.

Παρά την ομολογία της 46χρονης που υποστηρίζει ότι το κίνητρο για το έγκλημα ήταν οικονομικό, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα.

«Ο αδερφός μου είναι και αυτός θύμα»

Η κόρη της 75χρονης, μίλησε στο Mega με λυγμούς αναφορικά με το έγκλημα αλλά και με τι καλείται πλέον να διαχειριστεί η οικογένειά της. Μεταξύ άλλων λέει ότι και ο αδερφός της είναι θύμα της υπόθεσης καθώς οι αστυνομικοί τον θεώρησαν ως ύποπτο και τον παρακολουθούσαν.

«Ο αδερφός μου νόμιζε ότι τα χρήματα είχαν κατατεθεί στην τράπεζα, έτσι του είχε πει η μητέρα μου. Αυτό είπε ότι δεν ήξερε, δεν είπε ότι δεν ήξερε αν υπάρχουν χρήματα», ανέφερε η κόρη του θύματος, σημειώνοντας στη συνέχεια: «Ο αδερφός μου είναι και αυτός θύμα σε αυτήν την υπόθεση και περνάει πάρα πολύ δύσκολα, οπότε δεν είναι ωραίο να ρίχνουμε βολές. Περνάει παρά πολύ δύσκολα. Τον αδερφό μου τον παρακολουθούσανε πάρα πολύ στενά οι άνθρωποι της Αστυνομίας σαν ύποπτο».

Η κόρη του θύματος, στη συνέχεια ξέσπασε σε λυγμούς και έκανε λόγο για μία πολύ δύσκολη στιγμή που βιώνει η οικογένεια αναφέροντας πως ήταν «πάρα πολύ δύσκολο να ακούμε τη μάνα μας να παρακαλάει».

«Έχω μάθει περίπου τι λένε τα ηχητικά… όσο και να προσπαθούμε να κρατηθούμε όρθιοι, να δείξουμε πίστη, ανωτερότητα, δεν μπορώ να κρύψω ότι αυτή είναι η πιο σκληρή στιγμή που ζούμε τον τελευταίο μήνα, να ακούμε τη μάνα μας να παρακαλεί για τη ζωή της από έναν άνθρωπο δικό μας. Είναι πολύ δύσκολη στιγμή αυτή, όμως μέσα σε όλο αυτό θέλουμε να παλέψουμε για τα παιδιά μας, γιατί έχουμε και πολλά παιδιά όλοι και να τους δώσουμε δύναμη, να δείξουμε τι πραγματικά έχει αξία», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας:

«Φοβόμουν μην κάνει κακό στα παιδιά μου, είχα ενημερώσει και τη ΓΑΔΑ για αυτό. Φοβόμουν γιατί είχε ξεφύγει, φαινόταν στο βλέμμα της. Πριν από αυτό όμως, δεν πίστευα ότι μπορεί να κάνει κακό. Θεωρώ ότι ξέφυγε η κατάσταση, είναι πολύ λεπτή αυτή η γραμμή».

Όπως λέει η κόρη της 75χρονης:

«Άκουσα, λέει, ότι ζητάει συγγνώμη, ότι μετανοεί. Είναι πραγματικά ειρωνικό ότι είχε κανονίσει να κάνει ευχέλαιο τώρα την Τετάρτη πριν τη συλλάβουν. (…) Δεν το πιστεύω ότι έχει μετανοήσει. Από πού να ζητήσει συγγνώμη; Από τη μάνα μου που είναι στο χώμα με αυτόν τον τρόπο; Δεν θα παραδινόταν άμα δεν την είχαν πιάσει».

Σημειώνετια ότι η κόρη του θύματος έκανε λόγο για προσωπικό κίνητρο στη δολοφονία της μητέρας της. «Προσωπικό κίνητρο είχε σίγουρα γιατί αν ήθελε να την κλέψει την μάνα μου, την έκλεβε και πρωί»,ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ήταν οργανωμένο, ψυχρό και προμελετημένο έγκλημα», καταλήγει.

