Σαλαμίνα: Το προφίλ της 46χρονης δολοφόνου - Η ψυχρή προμελέτη πίσω από το έγκλημα - Ειδικός αναλύει

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση της δολοφονίας μιας 75χρονης γυναίκας στη Σαλαμίνα από τη 46χρονη νύφη της. Το έγκλημα σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2025 και σύμφωνα με τις αρχικές ιατροδικαστικές εκθέσεις, το θύμα δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι με γυάλινο μπουκάλι και μαχαίρωμα στον θώρακα και στον τράχηλο. Αρχικά υπήρξε η εκτίμηση ότι επρόκειτο για ληστεία, καθώς έλειπαν μετρητά και κοσμήματα, ωστόσο τα στοιχεία οδήγησαν στην προσαγωγή και στη συνέχεια στην ομολογία της 46χρονης Ρόζας.

Το σπίτι της 75χρονης

Η 46χρονη γυναίκα είναι σύζυγος του ενός γιου της 75χρονης. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και εθισμό στον τζόγο, γεγονός που φαίνεται ότι αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην απόφασή της να εισβάλει στο σπίτι της πεθεράς της. Η γυναίκα γνώριζε καλά το χώρο, τα σημεία όπου φυλάγονταν χρήματα και κοσμήματα, καθώς και τη θέση των καμερών, γεγονός που καταδεικνύει ότι η πράξη ήταν προμελετημένη και όχι τυχαία.

H δολοφόνος εισήλθε στο σπίτι μεταμφιεσμένη, έσπασε τζάμι για να παραβιάσει την πόρτα, επιτέθηκε με μανία στην 75χρονη και στη συνέχεια έψαξε για χρήματα και τιμαλφή. Η δράση της χαρακτηρίζεται από ψυχρή μεθοδικότητα και πλήρη υπολογισμό κινήσεων, υποδηλώνοντας ότι το έγκλημα ήταν αποτέλεσμα στρατηγικής σκέψης και όχι παρορμητικής αντίδρασης.

Το προφίλ της 46χρονης καθ' ομολογίαν δολοφόνου

Η Δρ. Μαρία Αγγελή, Δρ. Εγκληματολογίας με εξειδίκευση στην Εγκληματολογική Ψυχολογία και Κοινωνιολόγος, αναλύει στο Newsbomb το περιστατικό με βάση τη θεωρία και την εμπειρία της:

Για τα οικονομικά κίνητρα και τον τζόγο, η Μαρία Αγγελή επισημαίνει ότι έχει παρατηρήσει πως «άνθρωποι φτάνουν στο έγκλημα προκειμένου να καλύψουν οικονομικά αδιέξοδα ή προσωπικές ανάγκες. Ο εθισμός στον τζόγο και η συνεχής οικονομική πίεση λειτουργούν σαν καταλύτες για ακραίες πράξεις». Υπογραμμίζει ότι «στην συγκεκριμένη περίπτωση, η πράξη δεν ήταν παρορμητική, ήταν προμελετημένη, αποτέλεσμα απελπισίας αλλά και ψυχρής στρατηγικής σκέψης».

Σχετικά με τη συμπεριφορά της δράστιδος μετά τη δολοφονία, όπως στην κηδεία, η κυρία Αγγελή που διαθέτει επαγγελματικό δίπλωμα στη σκιαγράφηση προφίλ δραστών και στον τόπο του εγκλήματος σημειώνει ότι η φαινομενική ψυχραιμία δεν σημαίνει έλλειψη συναισθημάτων, αλλά παρατηρείται «ψυχική αποστασιοποίηση, που επιτρέπει σε κάποιον να κρατήσει απόσταση από την πράξη και να αντέξει το βάρος της». Η στάση της δολοφόνου δείχνει, σύμφωνα με την Μαρία Αγγελή, ότι η πράξη ήταν υπολογισμένη και κάθε κίνηση είχε σχεδιαστεί, επιβεβαιώνοντας την προμελέτη και την υψηλή στρατηγική της.

Αντίστοιχη υπόθεση δολοφονίας τόσο στυγερή από γυναίκα θύτη είναι σπάνια στη χώρα μας. Η Δρ. Μαρία Αγγελή εξηγεί ότι «οι γυναίκες διαπράττουν λιγότερα βίαια εγκλήματα και συνήθως σε προσωπικό ή οικογενειακό πλαίσιο, με οικονομικά ή εκδικητικά κίνητρα. Στην περίπτωση αυτή, η δράση ήταν στοχευμένη, υπολογισμένη και ελεγχόμενη. Δεν ήταν παρόρμηση ή τυχαίο περιστατικό αλλά ήταν συνειδητή, ψυχρή και προμελετημένη επιλογή».

Η 46χρονη που δολοφόνησε την 75χρονη πεθερά της μεταφέρθηκε στα δικαστήρια Πειραιά και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή

Τέλος, η Δρ. Μαρία Αγγελή, ανέφερε: «Η οικονομική πίεση, ο εθισμός και η ψυχολογική ένταση μπορούν να οδηγήσουν σε εγκληματικές πράξεις όταν μειώνεται ο αυτοέλεγχος. Το έγκλημα συνδυάζει απελπισία, προσωπική ανάγκη και ψυχρή στρατηγική. Για να αποτραπούν παρόμοιες ακραίες ενέργειες, χρειάζεται έγκαιρη ψυχολογική υποστήριξη, αντιμετώπιση του εθισμού και κοινωνική βοήθεια για όσους βρίσκονται σε αδιέξοδο. Η εμπειρία και η εγκληματολογική βιβλιογραφία δείχνουν καθαρά ότι κάθε ακραία πράξη έχει τις ρίζες της σε πίεση που δεν αντιμετωπίστηκε εγκαίρως».

Η Δρ. Μαρία Αγγελή, Δρ. Εγκληματολογίας με εξειδίκευση στην Εγκληματολογική Ψυχολογία και Κοινωνιολόγος, Επαγγελματικό Δίπλωμα στη Σκιαγράφηση Προφίλ Δραστών και στο Τόπο του Εγκλήματος

