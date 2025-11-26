Σαλαμίνα: Το προφίλ της 46χρονης δολοφόνου - Η ψυχρή προμελέτη πίσω από το έγκλημα - Ειδικός αναλύει

Η δράση της 46χρονης, σύμφωνα με την εγκληματολόγο Δρ. Μαρία Αγγελή, ήταν «στοχευμένη, υπολογισμένη και ελεγχόμενη» και αποδεικνύει ότι δεν πρόκειται για παρορμητική ενέργεια αλλά για συνειδητή, ψυχρή και προμελετημένη επιλογή, με οικονομικά και προσωπικά κίνητρα

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Σαλαμίνα: Το προφίλ της 46χρονης δολοφόνου - Η ψυχρή προμελέτη πίσω από το έγκλημα - Ειδικός αναλύει
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση της δολοφονίας μιας 75χρονης γυναίκας στη Σαλαμίνα από τη 46χρονη νύφη της. Το έγκλημα σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2025 και σύμφωνα με τις αρχικές ιατροδικαστικές εκθέσεις, το θύμα δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι με γυάλινο μπουκάλι και μαχαίρωμα στον θώρακα και στον τράχηλο. Αρχικά υπήρξε η εκτίμηση ότι επρόκειτο για ληστεία, καθώς έλειπαν μετρητά και κοσμήματα, ωστόσο τα στοιχεία οδήγησαν στην προσαγωγή και στη συνέχεια στην ομολογία της 46χρονης Ρόζας.

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Το σπίτι της 75χρονης

Η 46χρονη γυναίκα είναι σύζυγος του ενός γιου της 75χρονης. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και εθισμό στον τζόγο, γεγονός που φαίνεται ότι αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην απόφασή της να εισβάλει στο σπίτι της πεθεράς της. Η γυναίκα γνώριζε καλά το χώρο, τα σημεία όπου φυλάγονταν χρήματα και κοσμήματα, καθώς και τη θέση των καμερών, γεγονός που καταδεικνύει ότι η πράξη ήταν προμελετημένη και όχι τυχαία.

H δολοφόνος εισήλθε στο σπίτι μεταμφιεσμένη, έσπασε τζάμι για να παραβιάσει την πόρτα, επιτέθηκε με μανία στην 75χρονη και στη συνέχεια έψαξε για χρήματα και τιμαλφή. Η δράση της χαρακτηρίζεται από ψυχρή μεθοδικότητα και πλήρη υπολογισμό κινήσεων, υποδηλώνοντας ότι το έγκλημα ήταν αποτέλεσμα στρατηγικής σκέψης και όχι παρορμητικής αντίδρασης.

σαλαμινα

Το προφίλ της 46χρονης καθ' ομολογίαν δολοφόνου

Η Δρ. Μαρία Αγγελή, Δρ. Εγκληματολογίας με εξειδίκευση στην Εγκληματολογική Ψυχολογία και Κοινωνιολόγος, αναλύει στο Newsbomb το περιστατικό με βάση τη θεωρία και την εμπειρία της:

Για τα οικονομικά κίνητρα και τον τζόγο, η Μαρία Αγγελή επισημαίνει ότι έχει παρατηρήσει πως «άνθρωποι φτάνουν στο έγκλημα προκειμένου να καλύψουν οικονομικά αδιέξοδα ή προσωπικές ανάγκες. Ο εθισμός στον τζόγο και η συνεχής οικονομική πίεση λειτουργούν σαν καταλύτες για ακραίες πράξεις». Υπογραμμίζει ότι «στην συγκεκριμένη περίπτωση, η πράξη δεν ήταν παρορμητική, ήταν προμελετημένη, αποτέλεσμα απελπισίας αλλά και ψυχρής στρατηγικής σκέψης».

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Το σπίτι της 75χρονης

Σχετικά με τη συμπεριφορά της δράστιδος μετά τη δολοφονία, όπως στην κηδεία, η κυρία Αγγελή που διαθέτει επαγγελματικό δίπλωμα στη σκιαγράφηση προφίλ δραστών και στον τόπο του εγκλήματος σημειώνει ότι η φαινομενική ψυχραιμία δεν σημαίνει έλλειψη συναισθημάτων, αλλά παρατηρείται «ψυχική αποστασιοποίηση, που επιτρέπει σε κάποιον να κρατήσει απόσταση από την πράξη και να αντέξει το βάρος της». Η στάση της δολοφόνου δείχνει, σύμφωνα με την Μαρία Αγγελή, ότι η πράξη ήταν υπολογισμένη και κάθε κίνηση είχε σχεδιαστεί, επιβεβαιώνοντας την προμελέτη και την υψηλή στρατηγική της.

Αντίστοιχη υπόθεση δολοφονίας τόσο στυγερή από γυναίκα θύτη είναι σπάνια στη χώρα μας. Η Δρ. Μαρία Αγγελή εξηγεί ότι «οι γυναίκες διαπράττουν λιγότερα βίαια εγκλήματα και συνήθως σε προσωπικό ή οικογενειακό πλαίσιο, με οικονομικά ή εκδικητικά κίνητρα. Στην περίπτωση αυτή, η δράση ήταν στοχευμένη, υπολογισμένη και ελεγχόμενη. Δεν ήταν παρόρμηση ή τυχαίο περιστατικό αλλά ήταν συνειδητή, ψυχρή και προμελετημένη επιλογή».

46χρονη δολοφόνος - Σαλαμίνα

Η 46χρονη που δολοφόνησε την 75χρονη πεθερά της μεταφέρθηκε στα δικαστήρια Πειραιά και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Τέλος, η Δρ. Μαρία Αγγελή, ανέφερε: «Η οικονομική πίεση, ο εθισμός και η ψυχολογική ένταση μπορούν να οδηγήσουν σε εγκληματικές πράξεις όταν μειώνεται ο αυτοέλεγχος. Το έγκλημα συνδυάζει απελπισία, προσωπική ανάγκη και ψυχρή στρατηγική. Για να αποτραπούν παρόμοιες ακραίες ενέργειες, χρειάζεται έγκαιρη ψυχολογική υποστήριξη, αντιμετώπιση του εθισμού και κοινωνική βοήθεια για όσους βρίσκονται σε αδιέξοδο. Η εμπειρία και η εγκληματολογική βιβλιογραφία δείχνουν καθαρά ότι κάθε ακραία πράξη έχει τις ρίζες της σε πίεση που δεν αντιμετωπίστηκε εγκαίρως».

1000131310-1.jpg

Η Δρ. Μαρία Αγγελή, Δρ. Εγκληματολογίας με εξειδίκευση στην Εγκληματολογική Ψυχολογία και Κοινωνιολόγος,

Επαγγελματικό Δίπλωμα στη Σκιαγράφηση Προφίλ Δραστών και στο Τόπο του Εγκλήματος

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:06ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel - Ζιακόπουλος: Δυνητικά επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες το επόμενο 48ωρο

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος & Αντώνης Ξυλούρης Σταυρός του Νότου Κεντρική Σκηνή Δευτέρες 8, 15, 22 & 29 Δεκεμβρίου

18:04LIFESTYLE

10 σειρές και εκπομπές που έχουν το κοινό με το μέρος τους

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: «Δεν θα επιτρέψουμε καμία συγκάλυψη, η αλήθεια στο φως», λέει η οικογένεια του 19χρονου

17:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μαξίμου με τον Τζιτζικώστα - Τι συζήτησαν και τι δήλωσαν

17:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες μέχρι το Σάββατο - Οι περιοχές υψηλού κινδύνου

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Δομοκό: 50χρονος πέθανε μετά από τσίμπημα μέλισσας - Έχαε τον έλεγχο του αυτοκινήτου τρέχοντας στο φαρμακείο

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Το ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή της δολοφονίας - «Μην μου κάνεις κακό, δεν έχεις μάνα;»

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Προμελετημένη η δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα από τη νύφη - Εγκληματολόγος εξηγεί στο Newsbomb

17:44ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νέα εποχή για τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες: Ριζική αναμόρφωση μετά από δεκαετίες προβλημάτων

17:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: Στις κλήσεις του Σπανούλη και ο Τολιόπουλος

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Είναι πρόωρο να πούμε ότι η ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία είναι κοντά

17:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Δεν θα αγωνιστεί ο Όσμαν κόντρα στη Βοσνία, όπως αποκάλυψε ο Αταμάν

17:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Καταβάλλονται την Παρασκευή 338.080.255 ευρώ σε 1.137.556 δικαιούχους

17:28ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Παραιτήθηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 16χρονος στο Αιγάλεω μετά από καταδίωξη- Είχε στην κατοχή του κάνναβη και ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Κατηγορείται για απάτη η συνιδιοκτήτρια του διαγωνισμού Μις Υφήλιος - Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για να μην διαφύγει από την Ταϊλάνδη

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στο κέντρο της Αθήνας στις 27 και 28 Νοεμβρίου

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία ADEL: Σε αυξημένη ετοιμότητα οι υπηρεσίες στην Ήπειρο για πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι εκτρέφει γάτες για να τις τρώει – «Αν το έκαναν κι’ άλλοι θα έπεφταν οι τιμές στο κρέας», ισχυρίζεται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:55ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Δομοκό: 50χρονος πέθανε μετά από τσίμπημα μέλισσας - Έχαε τον έλεγχο του αυτοκινήτου τρέχοντας στο φαρμακείο

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι εκτρέφει γάτες για να τις τρώει – «Αν το έκαναν κι’ άλλοι θα έπεφταν οι τιμές στο κρέας», ισχυρίζεται

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου που σκοτώθηκε από τη χειροβομβίδα στη Ρόδο: Επιστρέφω να πάρω το παιδί μου νεκρό

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Μόλις δύο ημέρες βρισκόταν στη Ρόδο ο 19χρονος Ραφαήλ που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Οι 11 περιοχές που θα «χτυπήσει» - Πότε είναι το επικίνδυνο 48ώρο

18:10ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - «Τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα μεταχειρισμένη»: Ποιος είναι ο Χρήστος Μαγειρίας που δηλώνει «καθαρός» για επιδοτήσεις ύψους €2,5 εκατ

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Προμελετημένη η δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα από τη νύφη - Εγκληματολόγος εξηγεί στο Newsbomb

17:28ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Παραιτήθηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

12:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάος στην Εξεταστική μεταξύ Κωνστατοπούλου - Σεμερτζίδου: Είστε «μαϊμού αγρότες» - «Κανετε αντιπολιτευση στις πλάτες της οικογένειας μου» - Διακόπηκε η συνεδρίαση

14:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκυφτή και ανέκφραστη η 46χρονη που δολοφόνησε την πεθερά της - Θα απολογηθεί την Παρασκευή

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:41LIFESTYLE

Έλενα Πολυχρονοπούλου: «Τον είδα να μπαίνει με χειροπέδες μέσα στο σπίτι 35 μέρες πριν παντρευτούμε»

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Αγόρι κατάφερε να περπατήσει για πρώτη φορά χάρη σε πρωτοποριακό μηχάνημα - Δείτε βίντεο

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι πλέον η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο με σχεδόν 42 εκατ. κατοίκους - Η νέα κατάταξη του ΟΗΕ

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Γιος Λιμενάρχη από την Κρήτη ο 19χρονος Επαγγελματίας Οπλίτης που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας

13:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος θείος ασελγούσε στα ανίψια του ηλικίας 2 και 4 ετών μαζί με 40χρονο - Βιντεοσκοπούσαν τις πράξεις τους

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Το ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή της δολοφονίας - «Μην μου κάνεις κακό, δεν έχεις μάνα;»

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία «Adel»: Υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στο Μαθράκι - Φωτογραφίες

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Είναι πρόωρο να πούμε ότι η ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία είναι κοντά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ