Σαλαμίνα: «Μαμά είσαι καλά;» - Το SMS που έστειλε η δολοφόνος στην πεθερά της αφότου την σκότωσε

Η 46χρονη που ομολόγησε τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών την Παρασκευή. Νέα στοιχεία για τη συμπεριφορά της δράστιδας μετά το έγκλημα αποκαλύπτουν προσπάθειες συγκάλυψης και παραπλάνησης των Αρχών.

Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία, η 46χρονη φέρεται να επιχείρησε να δημιουργήσει άλλοθι, στέλνοντας μήνυμα στο κινητό της πεθεράς της, στο οποίο την αποκαλούσε «μαμά» και τη ρωτούσε αν είναι καλά. Μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, διαπιστώθηκε ότι το μήνυμα είχε σταλεί από την ίδια τη δράστιδα.

Παράλληλα, σύμφωνα με μαρτυρίες, η 46χρονη έκλεισε προσωρινά τις κάμερες ασφαλείας τόσο στο σπίτι της πεθεράς της όσο και στη δική της κατοικία κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας του εγκλήματος. Σκοπός ήταν να μη διαπιστωθεί από τις Αρχές η ακριβής ώρα που πήγε ή έφυγε από το σπίτι.

Προσπάθεια συγκάλυψης και το σκηνικό της δολοφονίας

Η 46χρονη, για να καλύψει τα ίχνη της, υποστήριξε στο περιβάλλον της ότι το μοιραίο πρωινό είχε διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για αρκετές ώρες.

Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι είχε περάσει τη νύχτα στο σπίτι μόνη της, καθώς ο σύζυγός της είχε φύγει για εργασία.

Στο υπνοδωμάτιο της 75χρονης, όπου διαπράχθηκε η δολοφονία, βρέθηκαν δύο ανοιχτά συρτάρια, στοιχείο που υποδήλωνε προσπάθεια προσομοίωσης ληστείας.

Ωστόσο, η δράστιδα φέρεται να σκέπασε το θύμα με κουβέρτα, αφήνοντάς την να πεθάνει μέσα σε λίμνη αίματος, αποκαλύπτοντας την αληθινή φύση της πράξης της.

Στο ψυχιατρείο από το σοκ ο σύζυγος της 46χρονης

Απίστευτη τροπή παίρνει η άγρια δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα από την 46χρονη νύφη της, καθώς ο σύζυγός της και γιος της άτυχης γυναίκας, εισήχθη στο ψυχιατρείο από το σοκ!

Μόλις το Ανθρωποκτονιών εμφανίστηκε στη Σαλαμίνα να συλλάβει τη 46χρονη και ο άνδρας έμαθε τι είχε συμβεί έπαθε σοκ και μονολογούσε στις Αρχές «δεν μπορώ να το πιστέψω πως η μητέρα μου ήταν ακόμα ζεστή και εγώ κρατούσα αγκαλιά τη δολοφόνο της».

Σκυφτή και βλοσυρή η 46χρονη δολοφόνος της πεθεράς της στον Εισαγγελέα της Σαλαμίνας

Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκε το πρωί της Τετάρτης η 46χρονη η οποία δολοφόνησε στις 31 Οκτωβρίου την πεθερά της στη Σαλαμίνα για να της αποσπάσει το ποσό των 1.100 ευρώ, τα οποία είχε χάσει στον τζόγο.

Η 46χρονη εμφανίστηκε με σκυμμένο το κεφάλι αλλά και βλοσυρό ύφος ενώ αυτό που αξίζει να σημειωθεί ήταν πως η αστυνομικός που τη συνόδευε ήταν η ίδια που είχε συνοδεύσει στη μεταγωγή τους τις Ρούλα Πισπιρίγκου και Ειρήνη Μουρτζούκου.

