Σαλαμίνα: «Πότε κλαίει, πότε χτυπάει το κεφάλι της στον τοίχο» Η δήλωση του δικηγόρου της δολοφόνου

Ρεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Στους δημοσιογράφους μίλησε ο συνήγορος υπεράσπισης της δολοφόνου της Σαλαμίνας, Βασίλης Ταουξής, ο οποίος ανάφερε χαρακτηριστικά πως η εντολέας του «Πότε κλαίει, πότε χτυπάει το κεφάλι της στον τοίχο, δεν έχουμε καταφέρει να της μιλήσουμε».

«Ουδείς έχει το δικαίωμα να αφαιρεί μια ζωή. Υπάρχουν πολλά προβλήματα λόγω της προσωπικότητας της κατηγορούμενης. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τη διανοητική της κατάσταση. Περιμένουμε ιατρικά έγγραφα τα οποία θέλουμε να προσκομίσουμε στις Αρχές. Δεν αποσκοπούμε σε τίποτα. Γονατίζουμε στη μνήμη της γυναίκας που χάθηκε. Δεν έχουμε μιλήσει μαζί της ακόμα, κλαίει, πότε χτυπάει το κεφάλι της στον τοίχο, δεν έχουμε καταφέρει να της μιλήσουμε», ανέφερε ο κύριος Ταουξής.