Σαλαμίνα: «Να προσέχετε τη νύφη μου» - Τα προφητικά λόγια της 75χρονης πριν τη δολοφονία

Δεν μπορεί να χωρέσει ανθρώπου νους το στυγνό έγκλημα που διέπραξε η 46χρονη

Δημήτρης Δρίζος



Αριστερά η νύφη της 75χρονης και δεξιά στιγμιότυπο από τις έρευνες των Αρχών

Ένα έγκλημα που «πάγωσε» τη Σαλαμίνα και μία απόλυτη ανατροπή. Η δολοφόνος της 75χρονης, όπως η ίδια ομολόγησε, ήταν η νύφη της. Μία γυναίκα 46 ετών που σκότωσε την πεθερά της για να της πάρει τα χρήματα επειδή χρωστούσε στον τζόγο.

«Οδηγήθηκα στη δολοφονία λόγω των οικονομικών αδιεξόδων που έχω περιέλθει από τον εθισμό μου στον τζόγο. Επίσης, το θύμα φώναζε και φοβήθηκα ότι θα με αναγνωρίσει. Αφού τη χτύπησα, έψαξα συγκεκριμένα σημεία του σπιτιού για να βρω χρυσαφικά, όμως δεν βρήκα τίποτα. Έφυγα με το αυτοκίνητο και επέστρεψα σπίτι μου».

Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση ο γιος της 75χρονης

Όπως ανέφερε, ο γιος του θύματος, δεν μπορεί να πιστέψει το τι έχει συμβεί. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι η ίδια του η γυναίκα, δολοφόνησε τη μητέρα του.

Από εχτές το βράδυ που ομολόγησε ότι το έκανε, δεν μπορεί να ηρεμήσει. Είναι η γυναίκα που όλο αυτόν τον καιρό ζητούσε τη στήριξή της για να ξεπεράσει το σοκ της δολοφονίας και ξαφνικά ήρθε αντιμέτωπος με ένα ισχυρότερο σοκ.

Από χτες ο γιος του θύματος βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από την ιατρική βοήθεια που ζήτησε για να ηρεμήσει, πήρε και αναρρωτική άδεια, γιατί δεν μπορεί να επιστρέψει στη δουλειά του.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, η 75χρονη είχε πει πριν καιρό στην εγγονή της, πως πρέπει γενικά να προσέχουν όλοι την 46χρονη νύφη της. Φαίνεται πως κάτι της είχε κάνει εντύπωση. Έτσι, η εγγονή και η κόρη της, από την πρώτη ημέρα που έγινε η ληστεία, είχαν βάλει στο «στόχαστρο» τη νύφη της 75χρονης.

Δύο μέρες μετά και έχοντας μόνο ενδείξεις και όχι αποδείξεις, πήγαν στην Αστυνομία και την έβαλαν στο κάδρο των ερευνών, για να ακολουθήσουν οι συνταρακτικές αποκαλύψεις της αστυνομικής έρευνας.

Πώς σκηνοθέτησε το έγκλημα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 46χρονη νύφη εισήλθε στην μονοκατοικία της ηλικιωμένης έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.

Έσπασε το τζάμι της πόρτας, μπήκε στο σπίτι και επιτέθηκε στην 75χρονη, την οποία δολοφόνησε με βίαια χτυπήματα. Στη συνέχεια άρπαξε χρήματα και κοσμήματα που γνώριζε ότι υπήρχαν στο εσωτερικό και διέφυγε.

Αρχικά, οι αρχές είχαν προσανατολιστεί στο ενδεχόμενο ληστείας από δύο ή τρεις δράστες, όμως η ομολογία της νύφης άλλαξε τα δεδομένα της υπόθεσης. Η ιατροδικαστική έκθεση επιβεβαίωσε τη σφοδρότητα των χτυπημάτων, τονίζοντας τον μαρτυρικό θάνατο της ηλικιωμένης γυναίκας.

Οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών εκτιμούσαν ότι οι δράστες ήταν από το ευρύτερο περιβάλλον της ηλικιωμένης, η 75χρονη τους αναγνώρισε και τότε τη σκότωσαν με βάναυσο τρόπο χτυπώντας την αρχικά με ένα μπουκάλι στο κεφάλι και μετά στο στήθος παρά το γεγονός η ίδια προσπάθησε με τα χέρια να αμυνθεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η 46χρονη Ρ.Μ. φέρεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα εθισμού στον τζόγο.

Η υπόθεση της δολοφονίας στη Σαλαμίνα αναμένεται να απασχολήσει τις Αρχές, καθώς εξετάζονται τα κίνητρα και οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτό το τραγικό επεισόδιο.

Παράλληλα, η έρευνα συνεχίζεται για να διαλευκανθεί αν υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι ή παράγοντες που συνέβαλαν στο συμβάν.

