Σαλαμίνα: Η στιγμή που η 46χρονη φεύγει από το σπίτι μετά τη δολοφονία της πεθεράς της

Αριστερά η νύφη της 75χρονης και δεξιά στιγμιότυπο από τις έρευνες των Αρχών

Καταιγιστικές είναι οι νέες λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την υπόθεση της σκληρής δολοφονίας της 75χρονης από τη νύφη της στην Σαλαμίνα.

Βίντεο ντοκουμέντο του MEGA φαίνεται να δείχνει την στιγμή που η 46χρονη φεύγει από τον τόπο του εγκλήματος.

Η 46χρονη συνελήφθη την Τρίτη 25 Νοεμβρίου αφού ομολόγησε το ειδεχθές έγκλημά της, δίνοντας λεπτομερείς περιγραφές για το πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την δολοφονία.

Ένα από τα πράγματα που πρόδωσαν την 46χρονη είναι τα ίχνη που άφησε στο αυτοκίνητό της. Βίντεο ντοκουμέντο του MEGA καταγράφει την στιγμή που η 46χρονη διαφεύγει από το σπίτι όπου δολοφόνησε την πεθερά της. Μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν πολύ κοντά στο σπίτι της 75χρονης, οι Αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν ίχνη αίματος της 75χρονης γυναίκας και έτσι έφτασαν στα ίχνη της 46χρονης.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Προσευχόταν πριν ξεψυχήσει η 75χρονη - Έψελνε το «Πάτερ Ημών»

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, η γυναίκα λίγο πριν δεχθεί τα δολοφονικά χτυπήματα προσευχόταν στο Θεό , εκλιπαρούσε για βοήθεια βλέποντας το τέλος της να έρχεται. Έψελνε το «Πάτερ Ημών» και παρακαλούσε τη μασκοφόρο να μην της αφαιρέσει τη ζωή.

Τα όσα δραματικά και εφιαλτικά ακολούθησαν έχουν καταγραφεί από τον ήχο των καμερών ασφαλείας που είχε στρέψει αλλού η νύφη της.

Στα ηχητικά ντοκουμέντα ακούγεται η ηλικιωμένη να παρακαλά συνεχώς για τη ζωή της. Η δράστις δεν μιλά για να μην αναγνωριστεί η φωνή της παρά μόνο ψιθυρίζει προσπαθώντας να αλλοιώσει τη φωνή της.

Το ηχητικό ντοκουμέντο διαρκεί 40 ολόκληρα λεπτά. Ακούγονται κραυγές και τα χτυπήματα με το μπουκάλι στο σώμα της άτυχης ηλικιωμένης.

Πώς σκηνοθέτησε το έγκλημα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 46χρονη νύφη εισήλθε στην μονοκατοικία της ηλικιωμένης έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.

Έσπασε το τζάμι της πόρτας, μπήκε στο σπίτι και επιτέθηκε στην 75χρονη, την οποία δολοφόνησε με βίαια χτυπήματα. Στη συνέχεια άρπαξε χρήματα και κοσμήματα που γνώριζε ότι υπήρχαν στο εσωτερικό και διέφυγε.

Αρχικά, οι αρχές είχαν προσανατολιστεί στο ενδεχόμενο ληστείας από δύο ή τρεις δράστες, όμως η ομολογία της νύφης άλλαξε τα δεδομένα της υπόθεσης. Η ιατροδικαστική έκθεση επιβεβαίωσε τη σφοδρότητα των χτυπημάτων, τονίζοντας τον μαρτυρικό θάνατο της ηλικιωμένης γυναίκας.

Οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών εκτιμούσαν ότι οι δράστες ήταν από το ευρύτερο περιβάλλον της ηλικιωμένης, η 75χρονη τους αναγνώρισε και τότε τη σκότωσαν με βάναυσο τρόπο χτυπώντας την αρχικά με ένα μπουκάλι στο κεφάλι και μετά στο στήθος παρά το γεγονός η ίδια προσπάθησε με τα χέρια να αμυνθεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η 46χρονη Ρ.Μ. φέρεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα εθισμού στον τζόγο.

Η υπόθεση της δολοφονίας στη Σαλαμίνα αναμένεται να απασχολήσει τις Αρχές, καθώς εξετάζονται τα κίνητρα και οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτό το τραγικό επεισόδιο.

Παράλληλα, η έρευνα συνεχίζεται για να διαλευκανθεί αν υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι ή παράγοντες που συνέβαλαν στο συμβάν.

