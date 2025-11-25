Σαλαμίνα: Αυτή είναι η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της με σφυρί - Πώς σκηνοθέτησε το έγκλημα

Σοκ προκαλεί η εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της 75χρονης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή το μεσημέρι της Παρασκευής (31/10) στη Σαλαμίνα. Η νύφη της, που αρχικά είχε προσαχθεί ως βασική ύποπτος, ομολόγησε ότι ήταν η δράστιδα του εγκλήματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 46χρονη νύφη εισήλθε στην μονοκατοικία της ηλικιωμένης έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.

Έσπασε το τζάμι της πόρτας, μπήκε στο σπίτι και επιτέθηκε στην 75χρονη, την οποία δολοφόνησε με βίαια χτυπήματα. Στη συνέχεια άρπαξε χρήματα και κοσμήματα που γνώριζε ότι υπήρχαν στο εσωτερικό και διέφυγε.

Αρχικά, οι αρχές είχαν προσανατολιστεί στο ενδεχόμενο ληστείας από δύο ή τρεις δράστες, όμως η ομολογία της νύφης άλλαξε τα δεδομένα της υπόθεσης. Η ιατροδικαστική έκθεση επιβεβαίωσε τη σφοδρότητα των χτυπημάτων, τονίζοντας τον μαρτυρικό θάνατο της ηλικιωμένης γυναίκας.

Οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών εκτιμούσαν ότι οι δράστες ήταν από το ευρύτερο περιβάλλον της ηλικιωμένης, η 75χρονη τους αναγνώρισε και τότε αυτή τη σκότωσαν με βάναυσο τρόπο χτυπώντας την αρχικά με ένα μπουκάλι στο κεφάλι και μετά στο στήθος παρά το γεγονός η ίδια προσπάθησε με τα χέρια να αμυνθεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η 46χρονη Ρ.Μ. φέρεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα εθισμού στον τζόγο.

Η υπόθεση της δολοφονίας στη Σαλαμίνα αναμένεται να απασχολήσει τις Αρχές, καθώς εξετάζονται τα κίνητρα και οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτό το τραγικό επεισόδιο.

Παράλληλα, η έρευνα συνεχίζεται για να διαλευκανθεί αν υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι ή παράγοντες που συνέβαλαν στο συμβάν.

