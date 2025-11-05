Σαλαμίνα: Αυτό είναι το πόρισμα για τον θάνατο της 75χρονης

Μαρτυρικός ήταν ο θάνατος της 75χρονης, η οποία έπεσε θύμα ληστείας και δολοφονήθηκε από τους δράστες, πριν φύγουν από το σπίτι της στη Σαλαμίνα την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου.

Όπως προκύπτει από το πόρισμα της νεκροψίας-νεκροτομής, το οποίο αποκάλυψε το ΕΡΤnews, ο θάνατος της ηλικιωμένης προήλθε από βαριές κακώσεις στο κεφάλι, στον τράχηλο και στον θώρακα, από χτυπήματα με όργανο τύπου ρόπαλο, κατσαβίδι και μαχαίρι.

Το πόρισμα δηλαδή ανατρέπει την αρχική εικόνα που ήταν για θάνατο από χτυπήματα με μπουκάλι στο κεφάλι. Δηλαδή οι δράστες προτού ληστέψουν την 75χρονη, την χτύπησαν με ένα μπουκάλι στο κεφάλι με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει αναίσθητη. Η νεκροψία-νεκροτομή δείχνει ότι βρήκε ένα μαρτυρικό θάνατο ενώ έφερε αμυντικά τραύματα από μαχαίρι στα χέρια.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με την ΕΡΤ, εξετάζουν δύο σενάρια για τη δολοφονία της 75χρονης. Το ένα θέλει να πρόκειται για κάποιους σκληρούς κακοποιούς, οι οποίοι δεν δίστασαν να σκοτώσουν την ηλικιωμένη για λίγα ευρώ και για μερικά κοσμήματα. Και το δεύτερο, οι δράστες να ήταν κάποιοι οι οποίοι τους αναγνώρισε η ηλικιωμένη, καθώς αξίζει να σημειωθεί ότι δεν φορούσαν μάσκες ή κουκούλες.