Σαλαμίνα: «Η μητέρα μου ήταν ανήμπορη να παλέψει» - Τι λέει η κόρη της 75χρονης που δολοφονήθηκε

Ληστεία μετά φόνου στη Σαλαμίνα - Νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα με τραύμα στο κεφάλι

Συγκλονισμένη είναι η κόρη της 75χρονης γυναίκας στη Σαλαμίνα που δολοφονήθηκε από ληστές που μπήκαν μέσα στο σπίτι της και την τραυμάτισαν θανάσιμα στο κεφάλι όταν την χτύπησαν με μπουκάλι. Σύμφωνα με πληροφορίες το φονικό έγινε γύρω τις 4 χθες το μεσημέρι και η κόρη που έμενε κοντά με τη μητέρα της έφτασε στο σπίτι δύο ώρες μετά.

Συντετριμμένη και με τρεμάμενη φωνή η κόρη μίλησε στους δημοσιογράφους: «Έγινε χθες που ήταν μόνη της, δυστυχώς η ασφάλεια των πολιτών βλέπετε ποια είναι. Στην ερώτηση πως το έμαθε η κόρη της άτυχης 75χρονης λέει: Την παίρναμε τηλέφωνο και δεν απαντούσε και ανησυχήσαμε γιατί δεν είχε πάει η γυναίκα εκείνη την ημέρα και ήρθαμε πολύ γρήγορα. Την βρήκαμε αμέσως. Η αδερφή μου πρόλαβε μπήκε μέσα, μετά ήρθε η ασφάλεια πάρα πολύ έγκαιρα και τα κλείσανε όλα. Η πόρτα ήταν κλειδωμένη, μπήκανε από το παράθυρο, παραβίασαν το παράθυρο».

Στην ερώτηση αν οι γείτονες άκουσαν κάτι η γυναίκα λέει: «Υπήρχε και σκυλί, ακούσανε κάποιοι αλλά δεν έγινε κάτι. Πρέπει να ήταν μεσημεριανές ώρες».

Συγκλονισμένη η κόρη της 75χρονης και με δάκρυα στα μάτια λέει: «Ήταν αποτρόπαιο. Η μητέρα μου ήταν ανήμπορη δεν μπορούσε να παλέψει. Την σκότωσαν με τον χειρότερο τρόπο».

Όπως είπε τα άτομα που μπήκαν στο σπίτι ήταν δύο και υπάρχει υλικό από κάμερες. «Υπήρχαν τρεις κάμερες στο σπίτι αλλά αυτός που μπήκε, μπήκε από τυφλή γωνία», είπε χαρακτηριστικά.

