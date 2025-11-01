Σαλαμίνα: Με μαχαιριές στα χέρια και χτυπήματα στο κεφάλι η 75χρονη - Τι εξετάζει ο ιατροδικαστής

Σοκαρισμένη παρακολουθεί η τοπική κοινωνία της Σαλαμίνας τις εξελίξεις γύρω από τη φονική ληστεία σε σπίτι 75χρονης, στην οδό Ικάρων.

Η άτυχη γυναίκα δέχθηκε πολλαπλά χτύπηματα με μπουκάλι στο κεφάλι από τους δύο δράστες, με αποτέλεσμα να ξεψυχήσει.

Στο νησί ήδη από χθες το βράδυ βρίσκεται κλιμάκιο του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών, όπου μαζί με τις τοπικές αρχές «σαρώνουν» την περιοχή για κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, αναφορικά με την ταυτότητα και τις κινήσεις των δραστών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας γίνονταν έρευνες για τον εντοπισμό τους στη Σαλαμίνα, με τη μοναδική πρόσβαση στο νησί να είναι δια θαλάσσης και να μην γνωρίζει κανείς εάν έχουν διαφύγει ή κρύβονται κάπου.

Τι εξέτασε ο ιατροδικαστής

Την ίδια ώρα, ο ιατροδικαστής που εξέτασε την νεκρή 75χρονη διαπίστωσε ότι έφερε αμυντικά τραύματα στα χέρια της. Μάλιστα, όταν της άλλαξαν θέση, εντοπίστηκε και ένα μαχαίρι που χρησιμοποιήσαν οι δράστες για να την τραυματίσουν στα χέρια καθώς η ηλικιωμένη προσπάθησε να προστατευθεί. Δίπλα της ήταν κι ένα μπουκάλι, με το οποίο τη χτύπησαν στο κεφάλι με τον θάνατο να αποδίδεται σε αυτό το χτύπημα.

Τραγική φιγούρα η κόρη της 75χρονης, η οποία ήταν αυτή που βρήκε νεκρή την ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Σε ότι αφορά τους δράστες, εκτιμάται ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν την ηλικιωμένη αλλά να κλέψουν. Ίσως, μάλιστα, να αιφνιδιάστηκαν και από την εκεί παρουσία της. Το σπίτι πάντως ήταν ανάστατο, δείγμα του ότι έψαξαν για κλοπιμαία πριν φύγουν.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Νίκος Ρήγας εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι δράστες θα εντοπιστούν ενώ τόνισε ότι είναι σοκαριστικός ο τρόπος δολοφονίας της 75χρονης καθώς φέρει πολλά χτυπήματα στο κεφάλι.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος.

«Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θανάτωσαν αυτή την γυναίκα. Είμαι άφωνος», ανέφερε γείτονας της 75χρονης. «Άκουσα την κόρη να φωνάζει βοήθεια, βγήκα έξω να δω τι γίνεται. Πάω κοντά, την ακούω να λέει "την σκότωσαν, έχει αίμα στο κεφάλι", έφυγα δεν μπορούσα να δω», δήλωσε γειτόνισσα της ηλικιωμένης.

