Δραματική ανατροπή στην άγρια δολοφονία στη Σαλαμίνα: Τη σκότωσε με σφυρί η νύφη της

Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται ξανά η δολοφονία της 75χρονης γυναίκας στη Σαλαμίνα, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη της νύφης της.

Τα πρώτα στοιχεία είχαν δείξει πως πρόκειται για ληστεία μετά φόνου από κάποιον άγνωστο δράστη, ο οποίος μπήκε στο σπίτι για να κλέψει. Ωστόσο, τα νεότερα στοιχεία βάζουν στο κάδρο τη νύφη της 75χρονης. Η 46χρονη σύζυγος του γιου της γυναίκας που βρέθηκε δολοφονημένη στη Σαλαμίνα, συνελήφθη από τις αρχές και ομολόγησε το ειδεχθές έγκλημά της.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει -μέχρι τώρα- γνωστά, τη ληστεία σκηνοθέτησε η 46χρονη γυναίκα καθώς φέρεται να χρωστούσε χρηματικά ποσά. Έτσι, μπήκε μέσα στο σπίτι με τις πρώτες πληροφορίες να λένε ότι είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και απέσπασε ένα ποσό της τάξης των 10.000 ευρώ, προκειμένου να διευθετήσει τις οφειλές της που φέρεται να προέρχονται από τον τζόγο.

Όπως είχε προκύψει από το πόρισμα της νεκροψίας-νεκροτομής, ο θάνατος της ηλικιωμένης προήλθε από βαριές κακώσεις στο κεφάλι, τον τράχηλο και τον θώρακα, από χτυπήματα με όργανο τύπου ρόπαλο, σφυρί, κατσαβίδι και μαχαίρι.

Ανατρέπεται δηλαδή, η αρχική εικόνα η οποία έκανε λόγο για θάνατο που προήλθε από κάποια χτυπήματα με μπουκάλι στο κεφάλι. Παράλληλα, η νεκροψία-νεκροτομή έδειξε αμυντικά τραύματα από μαχαίρι στα χέρια.

Οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών εκτιμούσαν ότι οι δράστες ήταν από το ευρύτερο περιβάλλον της ηλικιωμένης, η 75χρονη τους αναγνώρισε και τότε αυτή τη σκότωσαν με βάναυσο τρόπο χτυπώντας την αρχικά με ένα μπουκάλι στο κεφάλι και μετά στο στήθος παρά το γεγονός η ίδια προσπάθησε με τα χέρια να αμυνθεί.

