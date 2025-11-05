Σαλαμίνα: Ανοιχτό το ενδεχόμενο οι δράστες να είναι κοντά στο περιβάλλον της 75χρονης

Έναν φρικτό και μαρτυρικό θάνατο βρήκε η 75χρονη γυναίκα στη Σαλαμίνα, η οποία έπεσε θύμα άγριας ληστείας μέσα στο σπίτι της

Newsbomb

Σαλαμίνα: Ανοιχτό το ενδεχόμενο οι δράστες να είναι κοντά στο περιβάλλον της 75χρονης
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μαρτυρικό θάνατο βρήκε η 75χρονη γυναίκα στη Σαλαμίνα, η οποία έπεσε θύμα άγριας ληστείας μέσα στο σπίτι της, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής.

Οι δράστες, αφού τη δολοφόνησαν, διέφυγαν με τη λεία τους, αφήνοντάς την νεκρή στο πάτωμα. Με βάση το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης η άτυχη γυναίκα δέχτηκε χτυπήματα από μπουκάλι στο κεφάλι και από μαχαίρι και κατσαβίδι στον λαιμό και στο στήθος.

Οι Αρχές, εξετάζουν το ενδεχόμενο η ηλικιωμένη γυναίκα να τους αναγνώρισε και αυτός να είναι ο λόγος που αποφάσισαν να την σκοτώσουν. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι δράστες γνώριζαν λεπτομέρειες για το σπίτι, και ήξεραν πως το σπίτι είχε τέσσερις κάμερες, εκ των οποίων η μία δεν λειτουργούσε.

Παράλληλα, φαίνεται πως γνώριζαν ότι τη συγκεκριμένη μέρα η οικιακή βοηθός της γυναίκας δεν θα βρίσκεται στο σπίτι. Έτσι, αποφάσισαν να προχωρήσουν στη κλοπή.

Οι Αρχές εκτιμούν πως είναι θέμα ημερών η σύλληψη των δραστών.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σακελλαροπούλου «εκ βαθέων»: Δέχθηκα επιθέσεις για τα μαλλιά, το ντύσιμο, ακόμα και τη γάτα μου

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Όζι Όσμπορν: Ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο μωσαϊκό από κολοκύθες - Φόρος τιμής στον «πρίγκιπα του σκότους»

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Η προσβλητική αφίσα κατά των Κρητικών που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο

22:33ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP250: Ο Μουζέτι πήρε το… ντέρμπι από τον Βαβρίνκα

22:26ΚΟΣΜΟΣ

«Μυστήριο» στην Ανταρκτική: Πώς υποχώρησε ο παγετώνας Χεκτόρια 8 χλμ. σε 2 μήνες

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Στην Ουκρανία η Αντζελίνα Τζολί - Στιγμιότυπα από την επίσκεψή της στη Χερσώνα

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Έφοδος της ΕΚΑΜ σε Airbnb για ναρκωτικά - O ένοικος επιχείρησε να φύγει από τον φωταγωγό

22:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το πρώτο μπάρμπεκιου μηδενικής βαρύτητας: Ταϊκοναύτες μαγείρεψαν σε τροχιά κοτόπουλο και μπριζόλα

22:00WHAT THE FACT

Ο μεγαλύτερος ιστός αράχνης στον κόσμο βρέθηκε σε θειούχο σπήλαιο στα σύνορα Ελλάδας-Αλβανίας

21:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Σπουδαία Πάφος νίκησε τη Βιγιαρεάλ

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Με μαστίγωμα θα τιμωρεί η Σιγκαπούρη τους απατεώνες - Τι ορίζει ο νέος νόμος

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η σορός ενός ακόμη νεκρού ομήρου επιστρέφει στο Ισραήλ - Καθοδόν ο Ερυθρός Σταυρός

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Νοεμβρίου: Φωτίζει το νυχτερινό ουρανό - Γιατί λέγεται «Φεγγάρι του Κάστορα»

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Ανοιχτό το ενδεχόμενο οι δράστες να είναι κοντά στο περιβάλλον της 75χρονης

21:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλεξοπούλου για ΕΛΤΑ: Δεν είναι μόνο το επικοινωνιακό – Υπάρχουν αμφιβολίες και για την αναγκαιότητα

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Διδυμότειχο: Πύρινο «ποτάμι» από διαρροή πετρελαίου σε αποθήκη στο χωριό Κυανή

21:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα επιδείνωση από Σάββατο - Με τι καιρικές συνθήκες θα τρέξουν οι Μαραθωνοδρόμοι

21:17ΚΟΣΜΟΣ

Omid Sarlak: Ο νέος «μάρτυρας» των αντιφρονούντων στο Ιράν - Βρέθηκε «γαζωμένος» από σφαίρες και οι αρχές μιλούν για «αυτοκτονία»

21:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές για βιβλίο Τσίπρα: Είναι ιστορικό αποτύπωμα ή μυθιστόρημα;

21:04WHAT THE FACT

Το μυστήριο της πράσινης μούμιας της Ιταλίας λύθηκε - Το 12χρονο αγόρι σε φέρετρο 300 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό ξεκίνημα χειμώνα σε Ευρώπη και Ελλάδα λόγω σπάνιας πρώιμης στρατοσφαιρικής θέρμανσης

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βίντεο που δείχνει τον γαμπρό του 39χρονου Φανούρη να πυροβολεί - Τι είπαν στις απολογίες τους τα τρία αδέλφια που παραδόθηκαν

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Τρομακτικό τροχαίο ατύχημα στη λεωφόρο Κηφισίας: Έκανε παράνομα αναστροφή και συγκρούστηκε με μηχανή - Εκσφενδονίστηκε ο οδηγός

20:46ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός AKTOR

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Η προσβλητική αφίσα κατά των Κρητικών που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»

21:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα επιδείνωση από Σάββατο - Με τι καιρικές συνθήκες θα τρέξουν οι Μαραθωνοδρόμοι

14:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγαλμένο από παλιούς Νοέμβριους το επόμενο Σαββατοκύριακο - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

21:17ΚΟΣΜΟΣ

Omid Sarlak: Ο νέος «μάρτυρας» των αντιφρονούντων στο Ιράν - Βρέθηκε «γαζωμένος» από σφαίρες και οι αρχές μιλούν για «αυτοκτονία»

21:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Σπουδαία Πάφος νίκησε τη Βιγιαρεάλ

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Δεν κάνουμε εμείς τέτοια πράγματα» λέει στο Newsbomb η μητέρα τεσσάρων συλληφθέντων και προσθέτει «ζούμε με φόβο, θέλουμε να τελειώσει όλο αυτό»

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοσή του - Τα βήματα

17:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μποναμάς» με 4 μέτρα: Ενίσχυση εισοδήματος 2,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων με 1,3 δισ. ευρώ το επόμενο δίμηνο

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτείται ο εβραϊκής καταγωγής αρχηγός της πυροσβεστικής στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή Μαμντανί

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Νοεμβρίου: Φωτίζει το νυχτερινό ουρανό - Γιατί λέγεται «Φεγγάρι του Κάστορα»

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραχάλιος για «ΚΥΜΑ»: Η Καρυστιανού «με φώναξε να οργανώσουμε ένα κίνημα που θα φέρει την κάθαρση»

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Επίθεση σε τηλεοπτικό συνεργείο μετά τη σύλληψη των τριών αδελφών

19:13LIFESTYLE

Βασίλισσα Λετίθια: Η λαμπερή εμφάνιση με τιάρα στα μαλλιά που θύμισε Κέιτ Μίντλετον

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Έφοδος της ΕΚΑΜ σε Airbnb για ναρκωτικά - O ένοικος επιχείρησε να φύγει από τον φωταγωγό

21:04WHAT THE FACT

Το μυστήριο της πράσινης μούμιας της Ιταλίας λύθηκε - Το 12χρονο αγόρι σε φέρετρο 300 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ