Σαλαμίνα: Ανοιχτό το ενδεχόμενο οι δράστες να είναι κοντά στο περιβάλλον της 75χρονης

Μαρτυρικό θάνατο βρήκε η 75χρονη γυναίκα στη Σαλαμίνα, η οποία έπεσε θύμα άγριας ληστείας μέσα στο σπίτι της, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής.

Οι δράστες, αφού τη δολοφόνησαν, διέφυγαν με τη λεία τους, αφήνοντάς την νεκρή στο πάτωμα. Με βάση το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης η άτυχη γυναίκα δέχτηκε χτυπήματα από μπουκάλι στο κεφάλι και από μαχαίρι και κατσαβίδι στον λαιμό και στο στήθος.

Οι Αρχές, εξετάζουν το ενδεχόμενο η ηλικιωμένη γυναίκα να τους αναγνώρισε και αυτός να είναι ο λόγος που αποφάσισαν να την σκοτώσουν. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι δράστες γνώριζαν λεπτομέρειες για το σπίτι, και ήξεραν πως το σπίτι είχε τέσσερις κάμερες, εκ των οποίων η μία δεν λειτουργούσε.

Παράλληλα, φαίνεται πως γνώριζαν ότι τη συγκεκριμένη μέρα η οικιακή βοηθός της γυναίκας δεν θα βρίσκεται στο σπίτι. Έτσι, αποφάσισαν να προχωρήσουν στη κλοπή.

Οι Αρχές εκτιμούν πως είναι θέμα ημερών η σύλληψη των δραστών.