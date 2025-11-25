Σαλαμίνα: Η κόρη της ηλικιωμένης στο Newsbomb: «Είχε ύποπτη συμπεριφορά η νύφη μας»

Η κόρη της 75χρονης που δολοφονήθηκε με άγριο τρόπο από τη νύφη της μέσα στο σπίτι της μιλά στο Newsbomb.gr

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Σαλαμίνα: Η κόρη της ηλικιωμένης στο Newsbomb: «Είχε ύποπτη συμπεριφορά η νύφη μας»

Αριστερά η νύφη της 75χρονης και δεξιά στιγμιότυπο από τις έρευνες των Αρχών

ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοκ έχει προκαλέσει στη Σαλαμίνα η αποκάλυψη πως η 46χρονη νύφη της 75χρονης ήταν τελικά η δράστις της άγριας δολοφονίας που σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου μέσα στο σπίτι του θύματος. Αρχικά, όλα έδειχναν πως επρόκειτο για ληστεία με άγνωστους δράστες, ωστόσο η αστυνομική έρευνα δεν συμβάδιζε με το μέγεθος της βίας που είχε ασκηθεί στην ηλικιωμένη γυναίκα.

1764077974857-889573905-f5aa0ca9-1764062233120-372657673-clipboard11-25-202501.jpg

Η νύφη της 75χρονης

Μετά από μέρες ερευνών, η 46χρονη προσήχθη χθες στη ΓΑΔΑ, όταν οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών κατάφεραν να την ταυτοποιήσουν. Η ίδια, σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., ομολόγησε ότι ήταν η φυσική αυτουργός του εγκλήματος. Όπως είπε, έχοντας καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, έσπασε το τζάμι της μονοκατοικίας, μπήκε στο σπίτι, επιτέθηκε με μανία στην 75χρονη και στη συνέχεια άρπαξε 1.100 ευρώ και κοσμήματα που γνώριζε πως βρίσκονταν εκεί. Έπειτα, έφυγε, προσπαθώντας να στήσει σκηνικό ληστείας.

Η 46χρονη είναι σύντροφος ενός από τους γιους της άτυχης γυναίκας.

1764077882815-265717982-e5649701-1761996773107-670248896-salamina.jpg

Στιγμιότυπο από τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Η κόρη του θύματος, μιλώντας στο Newsbomb.gr, περιγράφει την ανακούφιση αλλά και τη θλίψη που νιώθει μετά την αποκάλυψη της αλήθειας: «Η νύφη μας είχε ύποπτη συμπεριφορά από την αρχή. Πιστεύω ότι το κίνητρό της ήταν καθαρά οικονομικό, το έκανε για τα χρήματα και τα κοσμήματα της μητέρας μου. Στο παρελθόν είχαν γενικά καλές σχέσεις, αν και υπήρχαν στιγμές έντασης. Παρ’ όλα αυτά, ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι θα έφτανε σε κάτι τόσο ακραίο».

74c5f333-salamina.jpg

Το σπίτι της 75χρονης στη Σαλαμίνα

«Την υποπτευθήκαμε αρκετά νωρίς και συνεργαστήκαμε στενά με τις αρχές. Αυτό βοήθησε ώστε να βρεθούν τα στοιχεία που οδήγησαν στην εξιχνίαση. Ο αδελφός μου είναι συντετριμμένος, δεν μπορεί να το πιστέψει, κανείς δεν μπορεί να το πιστέψει», συμπλήρωσε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Αύξηση 22,3% στο πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων μέσα σε έξι χρόνια

15:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανάρπαστη η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα: Πρωτοφανής ζήτηση και συνεχείς ανατυπώσεις

15:45ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ηρακλής: Πέντε ταξίδια και μια... κηδεία - Αξέχαστο δώρο για τα 117 χρόνια ιστορίας

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Η κόρη της ηλικιωμένης από τη Σαλαμίνα για τη νύφη της στο Newsbomb: «Είχε ύποπτη συμπεριφορά, ο αδελφός μου είναι συντετριμμένος»

15:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικές επιδοτήσεις: Πως θα πληρωθούν οι αγρότες το 2025 - Το νέο σύστημα για το 2026 - Στο επίκεντρο οι «έντιμοι παραγωγοί»

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Συνελήφθη ύποπτος - τέταρτος - για την «ληστεία του αιώνα» στο Λούβρο

15:20ΥΓΕΙΑ

12 τροφές που συμβάλλουν στην μακροζωία και μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης παθήσεων

14:59ΚΟΣΜΟΣ

Κιρ Στάρμερ: Υιοθέτησε το trend «6-7», ξετρέλανε τους μαθητές και... ζήτησε συγγνώμη από τη διευθύντρια - Το viral βίντεο

14:55LIFESTYLE

Ντιέγκο Μαραντόνα: Η ζωή του ποδοσφαιρικού θρύλου γίνεται σειρά κινουμένων σχεδίων 

14:48ME TO N & ME TO Σ

Θα έχουμε νικήσει όταν δεν θα υπάρχει τέτοια μέρα…

14:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Και επίσημα με σημαντικές απουσίες η «βασίλισσα» - Η αποστολή του Αλόνσο

14:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Γεωργιάδη σε Τσίπρα: Του δώρισε ένα ιστορικό βιβλίο που «σε μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες»

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο γάμος της χρονιάς στην Ινδία: Η τούρτα-παλάτι των 4,5 μέτρων, η JLo και η ελίτ του Bollywood - Πόσο κόστισε το 4ημερο πάρτι

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Σε κατάσταση ετοιμότητας RED CODE η μισή Ελλάδα - Προειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας

14:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Θλάση ο Λαφόν, φλεγμονή ο Τσιριβέγια

14:18ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Κηφισίας - Καθυστερήσεις 30' στην Αττική Οδό

14:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Νοκ άουτ ο Νιλικίνα - Δεν ταξιδεύουν στο Βελιγράδι και οι ΜακΚίσικ, Λαρεντζάκης

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Louis C.K.: Εθεάθη σε τρυφερά τετ α τετ με την χήρα του Philip Seymour Hoffman, Mimi O’Donne

14:02ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νέα Πέραμος: Βαρύ το κατηγορητήριο για τον 44χρονο που δολοφόνησε τον 47χρονο αδελφό του

13:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα γίνει η πληρωμή - Τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:28ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης στη Ρώμη: 18χρονη βιάστηκε από 3 Μαροκινούς μπροστά στον φίλο της

11:10ΕΘΝΙΚΑ

Άσκηση για τους καλύτερους snipers στην Ευρώπη: Τι θέση έλαβαν οι Έλληνες κομάντος στον διαγωνισμό

07:12ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχονται πολύ έντονα φαινόμενα - Στο επίκεντρο καταιγίδων και η Αττική

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Η κόρη της ηλικιωμένης από τη Σαλαμίνα για τη νύφη της στο Newsbomb: «Είχε ύποπτη συμπεριφορά, ο αδελφός μου είναι συντετριμμένος»

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την Ιθάκη του: Σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες και ελπίζει σε ήρεμα νερά

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Σε κατάσταση ετοιμότητας RED CODE η μισή Ελλάδα - Προειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο γάμος της χρονιάς στην Ινδία: Η τούρτα-παλάτι των 4,5 μέτρων, η JLo και η ελίτ του Bollywood - Πόσο κόστισε το 4ημερο πάρτι

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικό βίντεο: Επτά δολοφονημένες γυναίκες στέλνουν ηχηρό μήνυμα κατά της βίας μέσω AI

12:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Δολοφόνησε την πεθερά της για 1.100 ευρώ - «Φοβήθηκα πως με αναγνώρισε και την σκότωσα»

15:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικές επιδοτήσεις: Πως θα πληρωθούν οι αγρότες το 2025 - Το νέο σύστημα για το 2026 - Στο επίκεντρο οι «έντιμοι παραγωγοί»

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Αγόρι κατάφερε να περπατήσει για πρώτη φορά χάρη σε πρωτοποριακό μηχάνημα - Δείτε βίντεο

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι θα πάρουν το «χρυσό» επίδομα 3.250 ευρώ: Πώς θα καταβληθεί στους δικαιούχους

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Τι ώρα θα εμφανιστούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Εισάγεται νέο μάθημα σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι πέντε «εποχές» του εγκεφάλου: Σε ποια δεκαετία «ενηλικιωνόμαστε» - Τα κρίσιμα σημεία καμπής

16:19ΚΟΣΜΟΣ

Μποτσουάνα: Βρέθηκε μοναδικό δίχρωμο διαμάντι βάρους 37,41 καρατίων - Είναι μισό ροζ, μισό άχρωμο

14:59ΚΟΣΜΟΣ

Κιρ Στάρμερ: Υιοθέτησε το trend «6-7», ξετρέλανε τους μαθητές και... ζήτησε συγγνώμη από τη διευθύντρια - Το viral βίντεο

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Χαρδαλιάς: Το τελευταίο αντίο στον πατέρα του - Συγγενείς, φίλοι και πολιτικοί στο πλευρό του

14:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Γεωργιάδη σε Τσίπρα: Του δώρισε ένα ιστορικό βιβλίο που «σε μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες»

11:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Αυτή είναι η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της με σφυρί - Πώς σκηνοθέτησε το έγκλημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ