Σαλαμίνα: Η κόρη της ηλικιωμένης στο Newsbomb: «Είχε ύποπτη συμπεριφορά η νύφη μας»

Σοκ έχει προκαλέσει στη Σαλαμίνα η αποκάλυψη πως η 46χρονη νύφη της 75χρονης ήταν τελικά η δράστις της άγριας δολοφονίας που σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου μέσα στο σπίτι του θύματος. Αρχικά, όλα έδειχναν πως επρόκειτο για ληστεία με άγνωστους δράστες, ωστόσο η αστυνομική έρευνα δεν συμβάδιζε με το μέγεθος της βίας που είχε ασκηθεί στην ηλικιωμένη γυναίκα.

Μετά από μέρες ερευνών, η 46χρονη προσήχθη χθες στη ΓΑΔΑ, όταν οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών κατάφεραν να την ταυτοποιήσουν. Η ίδια, σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., ομολόγησε ότι ήταν η φυσική αυτουργός του εγκλήματος. Όπως είπε, έχοντας καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, έσπασε το τζάμι της μονοκατοικίας, μπήκε στο σπίτι, επιτέθηκε με μανία στην 75χρονη και στη συνέχεια άρπαξε 1.100 ευρώ και κοσμήματα που γνώριζε πως βρίσκονταν εκεί. Έπειτα, έφυγε, προσπαθώντας να στήσει σκηνικό ληστείας.

Η 46χρονη είναι σύντροφος ενός από τους γιους της άτυχης γυναίκας.

Η κόρη του θύματος, μιλώντας στο Newsbomb.gr, περιγράφει την ανακούφιση αλλά και τη θλίψη που νιώθει μετά την αποκάλυψη της αλήθειας: «Η νύφη μας είχε ύποπτη συμπεριφορά από την αρχή. Πιστεύω ότι το κίνητρό της ήταν καθαρά οικονομικό, το έκανε για τα χρήματα και τα κοσμήματα της μητέρας μου. Στο παρελθόν είχαν γενικά καλές σχέσεις, αν και υπήρχαν στιγμές έντασης. Παρ’ όλα αυτά, ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι θα έφτανε σε κάτι τόσο ακραίο».

«Την υποπτευθήκαμε αρκετά νωρίς και συνεργαστήκαμε στενά με τις αρχές. Αυτό βοήθησε ώστε να βρεθούν τα στοιχεία που οδήγησαν στην εξιχνίαση. Ο αδελφός μου είναι συντετριμμένος, δεν μπορεί να το πιστέψει, κανείς δεν μπορεί να το πιστέψει», συμπλήρωσε.

