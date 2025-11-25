Σαλαμίνα: Δολοφόνησε την πεθερά της για 1.100 ευρώ - «Φοβήθηκα πως με αναγνώρισε και την σκότωσα»

Συγκλονιστική τροπή πήρε η υπόθεση της δολοφονίας της 75χρονης γυναίκας στη Σαλαμίνα, καθώς από την προσεκτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ανθρωποκτονιών προέκυψε ότι η δράστιδα ήταν η ίδια η νύφη του θύματος.

Η γυναίκα ομολόγησε το έγκλημα, δίνοντας λεπτομερείς περιγραφές για το πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την δολοφονία.

Την σκότωσε για 1.100 ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συλληφθείσα εξήγησε στους αστυνομικούς πως εισήλθε στο σπίτι της 75χρονης με σκοπό να πάρει 1.100 ευρώ, χρήματα που ήθελε να επιστρέψει στον σύζυγο της. Όπως ανέφερε, η κατάσταση ξέφυγε όταν θεώρησε πως η πεθερά της την αντιλήφθηκε.

Η υπόθεση συνδέεται με οικονομικές διαφορές που αφορούν σε 10.000 ευρώ, τα οποία η 75χρονη είχε δώσει στον γιο της για φύλαξη. Τα χρήματα αυτά χάθηκαν και ο γιος ένιωθε ενοχές, γι’ αυτό και προσπάθησε να επιστρέψει μέρος τους, συγκεντρώνοντας αρχικά 8.000 ευρώ και υποσχόμενος να επιστρέψει τα υπόλοιπα 2.000. Στη συνέχεια, συγκέντρωσε άλλα 1.100 ευρώ, τα οποία όμως η σύζυγός του, εθισμένη στον τζόγο, έχασε παίζοντάς τα.

Για να μην αντιληφθεί ο σύζυγος την απώλεια των χρημάτων, η νύφη αποφάσισε να μπει κρυφά στο σπίτι της πεθεράς της και να πάρει τα 1.100 ευρώ, προκειμένου να τα επιστρέψει εκεί που τα είχε αφήσει ο σύζυγός της.

Έχοντας πρόσβαση στις κάμερες ασφαλείας, αλλοίωσε την κατεύθυνση των εικόνων για να μη φανεί η παρουσία της, φορούσε μάσκα και γάντια και εισήλθε στο σπίτι μέσω παραβιασμένου παραθύρου.

Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, η 75χρονη αντέδρασε, με αποτέλεσμα η δράστιδα να την τραυματίσει αρχικά με ένα μπουκάλι στο κεφάλι και στη συνέχεια, σε κατάσταση σοκ όπως ισχυρίστηκε, να τη μαχαιρώσει μέχρι θανάτου.

Μετά το έγκλημα, επέστρεψε στο σπίτι της, έπλυνε τα ρούχα που φορούσε και τα πέταξε σε κάδο απορριμμάτων.

