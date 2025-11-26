Σαλαμίνα: Σκυφτή και βλοσυρή η 46χρονη δολοφόνος της πεθεράς της στον Εισαγγελέα

Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά οδηγήθηκε σήμερα η 46χρονη γυναίκα που σκότωσε την πεθερά της στη Σαλαμίνα, πριν από περίπου έναν μήνα. Η δράστιδα, σκυθρωπή και βλοσυρή, οδηγήθηκε στο εσωτερικό του κτηρίου, ενώ την ίδια ώρα δημοσιογράφοι που την περίμεναν, της απηύθυναν τις πρώτες ερωτήσεις, δίχως όμως να πάρουν απαντήσεις.

Υπενθυμίζεται πως η 46χρονη γυναίκα ομολόγησε τη δολοφονία και τη ληστεία της πεθεράς της στη Σαλαμίνα, στις 31 Οκτωβρίου.

Η υπόθεση, που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, εξιχνιάστηκε χάρη στην επισταμένη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. και τα αδιάσειστα ψηφιακά και εγκληματολογικά στοιχεία που συνέλεξαν οι αστυνομικοί.

Κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έπαιξε το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας, η οποία κατέγραψε το αυτοκίνητο της 46χρονης να απομακρύνεται από τον τόπο του εγκλήματος αμέσως μετά τον φόνο.

Οι αστυνομικοί, εντοπίζοντας το όχημα, βρήκαν στο εσωτερικό του ίχνη αίματος του θύματος, στοιχείο που αποτέλεσε τον κύριο μοχλό πίεσης για την ομολογία της δράστιδος. Από την ανάλυση του υλικού, είχε προκύψει εξ αρχής ότι η 46χρονη ήταν το μοναδικό άτομο που απομακρύνθηκε από την περιοχή αμέσως μετά την επίθεση.

*Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Η 46χρονη, προκειμένου να αποκρύψει την ταυτότητά της, είχε καλύψει το πρόσωπό της με κουκούλα και φρόντισε να μη μιλήσει καθόλου κατά τη διάρκεια της ληστείας και του φόνου. Το θύμα, δεχόμενο χτυπήματα από μπουκάλι στο πρόσωπο και μαχαιριές στο σώμα και το κεφάλι, πίστευε μέχρι τέλους ότι δεχόταν επίθεση από άγνωστο.

Παράλληλα, η δράστις προσπάθησε να στρέψει τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού σε «τυφλά» σημεία. Ωστόσο, τα μικρόφωνα των καμερών παρέμειναν ανοιχτά, καταγράφοντας τις τελευταίες απεγνωσμένες εκκλήσεις του θύματος, οι οποίες έδεσαν την αλληλουχία των γεγονότων.

Η 46χρονη καλείται τώρα να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Διαβάστε επίσης