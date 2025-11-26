Σαλαμίνα: Δραματικές εξελίξεις - Στο ψυχιατρείο από το σοκ ο σύζυγος της 46χρονης

Δεν άντεξε ο γιος της άτυχης γυναίκας από την είδηση πως η σύζυγός του δολοφόνησε την μητέρα του

Δημήτρης Δρίζος

Σαλαμίνα: Δραματικές εξελίξεις - Στο ψυχιατρείο από το σοκ ο σύζυγος της 46χρονης
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Απίστευτη τροπή παίρνει η άγρια δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα από την 46χρονη νύφη της, καθώς ο σύζυγός της και γιος της άτυχης γυναίκας, εισήχθη στο ψυχιατρείο από το σοκ!

Μόλις το Ανθρωποκτονιών εμφανίστηκε στη Σαλαμίνα να συλλάβει τη 46χρονη και ο άνδρας έμαθε τι είχε συμβεί έπαθε σοκ και μονολογούσε στις Αρχές «δεν μπορώ να το πιστέψω πως η μητέρα μου ήταν ακόμα ζεστή και εγώ κρατούσα αγκαλιά τη δολοφόνο της».

Σκυφτή και βλοσυρή η 46χρονη δολοφόνος της πεθεράς της στον Εισαγγελέα της Σαλαμίνας

Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκε το πρωί της Τετάρτης η 46χρονη η οποία δολοφόνησε στις 31 Οκτωβρίου την πεθερά της στη Σαλαμίνα για να της αποσπάσει το ποσό των 1.100 ευρώ, τα οποία είχε χάσει στον τζόγο.

Η 46χρονη εμφανίστηκε με σκυμμένο το κεφάλι αλλά και βλοσυρό ύφος ενώ αυτό που αξίζει να σημειωθεί ήταν πως η αστυνομικός που τη συνόδευε ήταν η ίδια που είχε συνοδεύσει στη μεταγωγή τους τις Ρούλα Πισπιρίγκου και Ειρήνη Μουρτζούκου.

1.jpg
0103
Πηγή: Χάρης Γκίκας
2.jpg
0203
Πηγή: Χάρης Γκίκας
3.jpg
0303
Πηγή: Χάρης Γκίκας

«Να προσέχετε τη νύφη μου» - Τα προφητικά λόγια της 75χρονης πριν τη δολοφονία

«Οδηγήθηκα στη δολοφονία λόγω των οικονομικών αδιεξόδων που έχω περιέλθει από τον εθισμό μου στον τζόγο. Επίσης, το θύμα φώναζε και φοβήθηκα ότι θα με αναγνωρίσει. Αφού τη χτύπησα, έψαξα συγκεκριμένα σημεία του σπιτιού για να βρω χρυσαφικά, όμως δεν βρήκα τίποτα. Έφυγα με το αυτοκίνητο και επέστρεψα σπίτι μου».

«Ήταν σαν να είχε μπει ο δαίμονας μέσα της, είχε το βλέμμα της Πισπιρίγκου»

Σοκαριστικά είναι τα όσα αποκαλύπτει μιλώντας στο newsbomb άνθρωπος από τον στενό κύκλο της φόνισσας της Σαλαμίνας, της 46χρονης που ομολόγησε πως σκότωσε την πεθερά της. Περιγράφει τη συμπεριφορά της κατηγορουμένης στην κηδεία της 75χρονης ενώ υποστηρίζει ότι άνδρες της Ασφάλειας είχαν γίνει σκιά της, προκειμένου να αποκαλυφθεί η υπόθεση.

«Στην κηδεία ήταν άνδρες της Ασφάλειας, φαινόντουσαν, είχαν εστιάσει το βλέμμα τους στην οικογένεια. Καθόμουν σε απόσταση και τους παρατηρούσα. Κάποια στιγμή πλησίασα τη Ρόζα (σ.σ. η κατηγορούμενη) για να την αγκαλιάσω, πάγωσα. Ήταν απόλυτα ψυχρή, είχε το βλέμμα της Πισπιρίγκου. Την αγκάλιασα, ένιωσα την ψυχρότητα. Κάποια στιγμή πλάνταξε στο κλάμα, πιο πολύ και από τα παιδιά της γυναίκας έκλαιγε. Ήταν οι τύψεις τελικά».

Όπως λέει ο ίδιος άνθρωπος, από το πρώτο λεπτό που ενημερώθηκε για το έγκλημα στην Σαλαμίνα, αμέσως το μυαλό του πήγε σε εκείνη. «Ήμουν σίγουρος αλλά πού να το πω και τι να πω. Ποιος ληστής σκοτώνει; Άρα αυτός που το έκανε δεν το είχε ξανακάνει και επειδή την αναγνώρισε η γυναίκα, την τελείωσε. Από την οικογένεια, ήταν η μόνη που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο».

Η δράστρια και το θύμα της, η ηλικιωμένη γυναίκα, είχαν καλές σχέσεις, όχι όμως κάτι ιδιαίτερο, όπως δηλώνει η ίδια πηγή. Η συμπεριφορά της απέναντί της αλλά και απέναντι σε οικογένεια και φίλους άρχισε να αλλάζει μετά τις επανειλημμένες και αποτυχημένες προσπάθειες να γίνει μητέρα. «Ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος και ιδιαίτερα δοτικός. Ήθελε πάρα πολύ να γίνει μητέρα όμως δεν τα κατάφερναν. Μεγάλωσε τα δύο παιδιά του άντρα της με μεγάλη αγάπη, σαν να ήταν δικά της. Η Ρόζα που εμείς ξέρουμε με τη Ρόζα που βλέπαμε τα τελευταία χρόνια δεν είχε καμία σχέση. Είχε γίνει επιθετική και καυγάδιζε με το παραμικρό».

Η κατηγορουμένη ήταν άνεργη, για κάποια περίοδο εργαζόταν ως γραμματέας στα κεντρικά γραφεία της Χρυσής Αυγής στη Λιοσίων. Εκτός από την πολιτική είχε αδυναμία και στον τζόγο. Προσπαθούσε ανά διαστήματα να περιορίσει την συνήθεια αυτή, δίχως όμως αποτέλεσμα. Μάλιστα, όπως λέει άνθρωπος από τον στενό της κύκλο, η συμπεριφορά της ξέφευγε όταν διαφωνούσε με τον συνομιλητή της: «Ούρλιαζε, φώναζε, δεν σήκωνε μύγα στο σπαθί της. Λέγαμε πάει αυτή, τρελάθηκε. Ήταν σα να έμπαινε ο δαίμονας μέσα της».

Η αντίστροφη μέτρηση για την άτυχη ηλικιωμένη ξεκίνησε όταν ο γιος της και σύζυγος της 46χρονης, της αποκάλυψε πως η μητέρα του είχε «κομπόδεμα» 10.000 ευρώ περίπου.

Προσευχόταν στις τελευταίες της στιγμές η ηλικιωμένη

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsbomb.gr η γυναίκα λίγο πριν δεχθεί τα δολοφονικά χτυπήματα, προσευχόταν στον Θεό και εκλιπαρούσε για βοήθεια βλέποντας το τέλος της να έρχεται: Έψελνε το «Πάτερ Ημών» και παρακαλούσε τη μασκοφόρο να μην της αφαιρέσει τη ζωή.

Τα όσα δραματικά και εφιαλτικά ακολούθησαν έχουν καταγραφεί από τον ήχο των καμερών ασφαλείας που η δράστρια είχε στρέψει προς άλλη κατεύθυνση για να μην καταγράψουν τις κινήσεις της. Στα ηχητικά ντοκουμέντα ακούγεται η ηλικιωμένη να παρακαλά συνεχώς για τη ζωή της. Η δράστρια δεν μιλά για να μην αναγνωριστεί η φωνή της παρά μόνο ψιθυρίζει προσπαθώντας να αλλοιώσει τη φωνή της. Το ηχητικό ντοκουμέντο διαρκεί 40 ολόκληρα λεπτά. Ακούγονται κραυγές και τα χτυπήματα με το μπουκάλι στο σώμα της άτυχης ηλικιωμένης.

Τι δηλώνει η κόρη του θύματος στο Newsbomb

Η κόρη του θύματος, μιλώντας στο Newsbomb.gr, περιγράφει: «Η νύφη μας είχε ύποπτη συμπεριφορά από την αρχή. Πιστεύω ότι το κίνητρό της ήταν καθαρά οικονομικό, το έκανε για τα χρήματα και τα κοσμήματα της μητέρας μου. Στο παρελθόν είχαν γενικά καλές σχέσεις, αν και υπήρχαν στιγμές έντασης. Παρ’ όλα αυτά, ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι θα έφτανε σε κάτι τόσο ακραίο».

«Την υποπτευθήκαμε αρκετά νωρίς και συνεργαστήκαμε στενά με τις αρχές. Αυτό βοήθησε ώστε να βρεθούν τα στοιχεία που οδήγησαν στην εξιχνίαση. Ο αδελφός μου είναι συντετριμμένος, δεν μπορεί να το πιστέψει, κανείς δεν μπορεί να το πιστέψει», συμπλήρωσε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:23ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία βασίζεται σε ρωσικό έγγραφο

10:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πήγε στην εξεταστική επιτροπή η Καλλιόπη Σεμερτζίδου

10:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός: Δύσκολη αποστολή στο Βελιγράδι - Το πρόγραμμα

10:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιστορική συμφωνία ΣΕΒ-ΓΣΕΕ για επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων – Ανακοινώσεις από τη Νίκη Κεραμέως

10:04ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adele: Πότε θα χτυπήσει την Αττική - «Καμπανάκι» από Μαρουσάκη για τη δεύτερη φάση

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Τελετή βράβευσης 250 εθελοντών αιμοδοτών στη Βουλή των Ελλήνων

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Σκυφτή και βλοσυρή η 46χρονη δολοφόνος της πεθεράς της στον Εισαγγελέα της Σαλαμίνας

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Την απέλυσαν για ένα κομμάτι τυρί: Το Ανώτατο Δικαστήριο δικαίωσε το σούπερ μάρκετ

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο: Εμφανίστηκε με στολή παραλλαγής και σπαθί στο χέρι - «Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή αυτής της ευλογημένης Γης»

09:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 47χρονος προσποιούνταν ότι πονάει για να θωπεύει ανήλικα αγόρια

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άγνωστος έριξε κροτίδα σε σχολείο - 12χρονος μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Πώς ήταν ο κόσμος την τελευταία φορά που συναντήθηκαν

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Nissan LEAF: Πώς γεννήθηκε το ηλεκτρικό που θέλει να κερδίσει την Ευρώπη

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος: Αναχρονισμός να παραμένει κλειστή η Θεολογική Σχολή της Χάλκης επί πέντε δεκαετίες

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Διάταγμα για τον «εκρωσισμό» των κατεχόμενων περιοχών της Ουκρανίας υπέγραψε ο Πούτιν

09:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: «Τιτανομαχία» στο Λονδίνο, σκληρή «μάχη» στη Μαδρίτη - Το πρόγραμμα

09:30ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ούτε ένα ευρώ δεν έχει γυρίσει στα ταμεία του παρά τις δεσμεύσεις περιουσιών

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: Θα συναντηθεί με Πούτιν-Ζελένσκι μόνο στα τελικά στάδια της ειρηνευτικής συμφωνίας

09:25Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Το βιβλίο Τσίπρα υπενθυμίζει ποια δύναμη μπορεί να στηρίξει το εισόδημα των πολιτών, λένε στο Μαξίμου

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ευρείας κλίμακας επιχείρηση των IDF στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Δραματικές εξελίξεις - Στο ψυχιατρείο από το σοκ ο σύζυγος της 46χρονης που δολοφόνησε τη μητέρα του

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Οι 11 περιοχές που θα «χτυπήσει» - Πότε είναι το επικίνδυνο 48ώρο

11:10ΕΘΝΙΚΑ

Άσκηση για τους καλύτερους snipers στην Ευρώπη: Τι θέση έλαβαν οι Έλληνες κομάντος στον διαγωνισμό

08:28ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρόστιμο 350 ευρώ για όσους δεν έχουν αυτό το χαρτί στο αυτοκίνητό τους

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλύψεις Newsbomb για το έγκλημα στη Σαλαμίνα: «Ήταν σαν να είχε μπει ο δαίμονας μέσα της, είχε το βλέμμα της Πισπιρίγκου»

07:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Να προσέχετε τη νύφη μου» - Τα προφητικά λόγια της 75χρονης πριν τη δολοφονία

10:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιστορική συμφωνία ΣΕΒ-ΓΣΕΕ για επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων – Ανακοινώσεις από τη Νίκη Κεραμέως

08:38LIFESTYLE

Τραγουδιστής υπέστη σεξουαλική παρενόχληση επί σκηνής - Θαυμάστρια του θώπευσε τον καβάλο - Βίντεο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:59ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - «Σε μια ώρα δυναμώνουν οι βροχές»

06:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Χτύπησε» και στον Πειραιά ο «δράκος» του Αλίμου - Ανθρωποκυνηγητό από την ΕΛΑΣ

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι θα πάρουν το «χρυσό» επίδομα 3.250 ευρώ: Πώς θα καταβληθεί στους δικαιούχους

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Σκυφτή και βλοσυρή η 46χρονη δολοφόνος της πεθεράς της στον Εισαγγελέα της Σαλαμίνας

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Τρομοκρατική οργάνωση η Μουσουλμανική Αδελφότητα: Η δαμόκλειος σπάθη πάνω από το κεφάλι του Ερντογάν και του Κατάρ- Η εμπλοκή του κινήματος MAGA

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μόλις το είδα, το έβαλα στα πόδια...» - Όταν ο Αλέξης Τσίπρας είδε στα Εξάρχεια αφίσα του

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το μεγαλύτερο διαμάντι του κόσμου: Είναι κατάμαυρο, πιθανόν «εξωγήινης» προέλευσης με τιμη πώλησης από 12 εκατ. - Ο τεχνίτης που το λάξεψε μιλά στο Newsbomb

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Ο διάλογος Γουίτκοφ - Ουσάκοφ που «γέννησε» το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία -

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Αγόρι κατάφερε να περπατήσει για πρώτη φορά χάρη σε πρωτοποριακό μηχάνημα - Δείτε βίντεο

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Διπλώματα οδήγησης: Σε ισχύ οι νέοι εκσυγχρονισμένοι κανόνες της ΕΕ – Όλες οι αλλαγές

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η «Ιθάκη» και ο τυχερός Μητσοτάκης, ο Μαρινάκης που πείστηκε, ο Νίκος ο… σιωπηλός, τα κόκκινα γυαλιά του κόκκινου Πάνου, έχουν πιάσει αγκαζέ την Κίμπερλι, η Ελευσίνα χωράει και το ταμείο των σούπερ μάρκετ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ