Σαλαμίνα: Δραματικές εξελίξεις - Στο ψυχιατρείο από το σοκ ο σύζυγος της 46χρονης

Απίστευτη τροπή παίρνει η άγρια δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα από την 46χρονη νύφη της, καθώς ο σύζυγός της και γιος της άτυχης γυναίκας, εισήχθη στο ψυχιατρείο από το σοκ!

Μόλις το Ανθρωποκτονιών εμφανίστηκε στη Σαλαμίνα να συλλάβει τη 46χρονη και ο άνδρας έμαθε τι είχε συμβεί έπαθε σοκ και μονολογούσε στις Αρχές «δεν μπορώ να το πιστέψω πως η μητέρα μου ήταν ακόμα ζεστή και εγώ κρατούσα αγκαλιά τη δολοφόνο της».

Σκυφτή και βλοσυρή η 46χρονη δολοφόνος της πεθεράς της στον Εισαγγελέα της Σαλαμίνας

Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκε το πρωί της Τετάρτης η 46χρονη η οποία δολοφόνησε στις 31 Οκτωβρίου την πεθερά της στη Σαλαμίνα για να της αποσπάσει το ποσό των 1.100 ευρώ, τα οποία είχε χάσει στον τζόγο.

Η 46χρονη εμφανίστηκε με σκυμμένο το κεφάλι αλλά και βλοσυρό ύφος ενώ αυτό που αξίζει να σημειωθεί ήταν πως η αστυνομικός που τη συνόδευε ήταν η ίδια που είχε συνοδεύσει στη μεταγωγή τους τις Ρούλα Πισπιρίγκου και Ειρήνη Μουρτζούκου.

«Να προσέχετε τη νύφη μου» - Τα προφητικά λόγια της 75χρονης πριν τη δολοφονία

«Οδηγήθηκα στη δολοφονία λόγω των οικονομικών αδιεξόδων που έχω περιέλθει από τον εθισμό μου στον τζόγο. Επίσης, το θύμα φώναζε και φοβήθηκα ότι θα με αναγνωρίσει. Αφού τη χτύπησα, έψαξα συγκεκριμένα σημεία του σπιτιού για να βρω χρυσαφικά, όμως δεν βρήκα τίποτα. Έφυγα με το αυτοκίνητο και επέστρεψα σπίτι μου».

«Ήταν σαν να είχε μπει ο δαίμονας μέσα της, είχε το βλέμμα της Πισπιρίγκου»

Σοκαριστικά είναι τα όσα αποκαλύπτει μιλώντας στο newsbomb άνθρωπος από τον στενό κύκλο της φόνισσας της Σαλαμίνας, της 46χρονης που ομολόγησε πως σκότωσε την πεθερά της. Περιγράφει τη συμπεριφορά της κατηγορουμένης στην κηδεία της 75χρονης ενώ υποστηρίζει ότι άνδρες της Ασφάλειας είχαν γίνει σκιά της, προκειμένου να αποκαλυφθεί η υπόθεση.

«Στην κηδεία ήταν άνδρες της Ασφάλειας, φαινόντουσαν, είχαν εστιάσει το βλέμμα τους στην οικογένεια. Καθόμουν σε απόσταση και τους παρατηρούσα. Κάποια στιγμή πλησίασα τη Ρόζα (σ.σ. η κατηγορούμενη) για να την αγκαλιάσω, πάγωσα. Ήταν απόλυτα ψυχρή, είχε το βλέμμα της Πισπιρίγκου. Την αγκάλιασα, ένιωσα την ψυχρότητα. Κάποια στιγμή πλάνταξε στο κλάμα, πιο πολύ και από τα παιδιά της γυναίκας έκλαιγε. Ήταν οι τύψεις τελικά».

Όπως λέει ο ίδιος άνθρωπος, από το πρώτο λεπτό που ενημερώθηκε για το έγκλημα στην Σαλαμίνα, αμέσως το μυαλό του πήγε σε εκείνη. «Ήμουν σίγουρος αλλά πού να το πω και τι να πω. Ποιος ληστής σκοτώνει; Άρα αυτός που το έκανε δεν το είχε ξανακάνει και επειδή την αναγνώρισε η γυναίκα, την τελείωσε. Από την οικογένεια, ήταν η μόνη που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο».

Η δράστρια και το θύμα της, η ηλικιωμένη γυναίκα, είχαν καλές σχέσεις, όχι όμως κάτι ιδιαίτερο, όπως δηλώνει η ίδια πηγή. Η συμπεριφορά της απέναντί της αλλά και απέναντι σε οικογένεια και φίλους άρχισε να αλλάζει μετά τις επανειλημμένες και αποτυχημένες προσπάθειες να γίνει μητέρα. «Ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος και ιδιαίτερα δοτικός. Ήθελε πάρα πολύ να γίνει μητέρα όμως δεν τα κατάφερναν. Μεγάλωσε τα δύο παιδιά του άντρα της με μεγάλη αγάπη, σαν να ήταν δικά της. Η Ρόζα που εμείς ξέρουμε με τη Ρόζα που βλέπαμε τα τελευταία χρόνια δεν είχε καμία σχέση. Είχε γίνει επιθετική και καυγάδιζε με το παραμικρό».

Η κατηγορουμένη ήταν άνεργη, για κάποια περίοδο εργαζόταν ως γραμματέας στα κεντρικά γραφεία της Χρυσής Αυγής στη Λιοσίων. Εκτός από την πολιτική είχε αδυναμία και στον τζόγο. Προσπαθούσε ανά διαστήματα να περιορίσει την συνήθεια αυτή, δίχως όμως αποτέλεσμα. Μάλιστα, όπως λέει άνθρωπος από τον στενό της κύκλο, η συμπεριφορά της ξέφευγε όταν διαφωνούσε με τον συνομιλητή της: «Ούρλιαζε, φώναζε, δεν σήκωνε μύγα στο σπαθί της. Λέγαμε πάει αυτή, τρελάθηκε. Ήταν σα να έμπαινε ο δαίμονας μέσα της».

Η αντίστροφη μέτρηση για την άτυχη ηλικιωμένη ξεκίνησε όταν ο γιος της και σύζυγος της 46χρονης, της αποκάλυψε πως η μητέρα του είχε «κομπόδεμα» 10.000 ευρώ περίπου.

Προσευχόταν στις τελευταίες της στιγμές η ηλικιωμένη

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsbomb.gr η γυναίκα λίγο πριν δεχθεί τα δολοφονικά χτυπήματα, προσευχόταν στον Θεό και εκλιπαρούσε για βοήθεια βλέποντας το τέλος της να έρχεται: Έψελνε το «Πάτερ Ημών» και παρακαλούσε τη μασκοφόρο να μην της αφαιρέσει τη ζωή.

Τα όσα δραματικά και εφιαλτικά ακολούθησαν έχουν καταγραφεί από τον ήχο των καμερών ασφαλείας που η δράστρια είχε στρέψει προς άλλη κατεύθυνση για να μην καταγράψουν τις κινήσεις της. Στα ηχητικά ντοκουμέντα ακούγεται η ηλικιωμένη να παρακαλά συνεχώς για τη ζωή της. Η δράστρια δεν μιλά για να μην αναγνωριστεί η φωνή της παρά μόνο ψιθυρίζει προσπαθώντας να αλλοιώσει τη φωνή της. Το ηχητικό ντοκουμέντο διαρκεί 40 ολόκληρα λεπτά. Ακούγονται κραυγές και τα χτυπήματα με το μπουκάλι στο σώμα της άτυχης ηλικιωμένης.

Τι δηλώνει η κόρη του θύματος στο Newsbomb

Η κόρη του θύματος, μιλώντας στο Newsbomb.gr, περιγράφει: «Η νύφη μας είχε ύποπτη συμπεριφορά από την αρχή. Πιστεύω ότι το κίνητρό της ήταν καθαρά οικονομικό, το έκανε για τα χρήματα και τα κοσμήματα της μητέρας μου. Στο παρελθόν είχαν γενικά καλές σχέσεις, αν και υπήρχαν στιγμές έντασης. Παρ’ όλα αυτά, ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι θα έφτανε σε κάτι τόσο ακραίο».

«Την υποπτευθήκαμε αρκετά νωρίς και συνεργαστήκαμε στενά με τις αρχές. Αυτό βοήθησε ώστε να βρεθούν τα στοιχεία που οδήγησαν στην εξιχνίαση. Ο αδελφός μου είναι συντετριμμένος, δεν μπορεί να το πιστέψει, κανείς δεν μπορεί να το πιστέψει», συμπλήρωσε.

