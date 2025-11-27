Σαλαμίνα: «Έλειπε η γυναίκα που την πρόσεχε όταν την σκότωσε», λέει στο Newsbomb φίλος της 75χρονης

Συγκλονισμένη η γειτονιά στη Σαλαμίνα μετά τη δολοφονία της 75χρονης, με τον στενό της φίλο και γείτονα, τον κύριο Βασίλη, να αποκαλύπτει πως τη μοιραία μέρα «έλειπε η γυναίκα που την πρόσεχε», την ώρα που η νύφη της

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Απίστευτη τροπή έχει λάβει η άγρια δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα από την 46χρονη νύφη της

Η υπόθεση της άγριας δολοφονίας της ηλικιωμένης στις 31 Οκτωβρίου στη Σαλαμίνα συνεχίζει να αποκαλύπτει σκοτεινές λεπτομέρειες. Η 46χρονη νύφη της, φέρεται να οδηγήθηκε στο έγκλημα λόγω οικονομικών αδιεξόδων και εθισμού στον τζόγο.

Ο κύριος Βασίλης, γείτονας και στενός φίλος της 75χρονης για περισσότερα από 25 χρόνια, μίλησε στο Newsbomb συγκλονισμένος από τη βίαιη απώλεια της γυναίκας που, όπως είπε, υπήρξε «καλή, ήρεμη και πάντα χαμογελαστή».

Το σπίτι της 75χρονης

«Δεν είχα δει ποτέ τη νύφη της που τη σκότωσε. Με την Στέλλα, κάναμε παρέα τόσα χρόνια, πηγαίναμε μαζί στη θάλασσα. Καλή γυναίκα… Το τελευταίο διάστημα χρειαζόταν λίγη βοήθεια, αλλά περπατούσε, ήταν λειτουργική. Εκείνη τη μέρα έλειπε η γυναίκα που την πρόσεχε, είχε ρεπό», ανέφερε εμφανώς φορτισμένος.

Το σπίτι της 75χρονης

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη μετά το σύμφωνο συμβίωσης με τον γιο της 75χρονης, η ηλικιωμένη τους είχε εμπιστευθεί 10.000 ευρώ από τις οικονομίες της. Όταν το ποσό «χάθηκε», οι Αρχές εκτιμούν ότι η δράστις το είχε χάσει στον τζόγο. Ο σύζυγός της μάζεψε 8.000 ευρώ για να τα επιστρέψουν, αλλά η 46χρονη αδυνατούσε να καλύψει τις τελευταίες 2.000.

Τότε ήταν που αποφάσισε να στήσει τη ληστεία.

Το προμελετημένο σχέδιο και το άγριο έγκλημα

Το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου, η 46χρονη κατέβηκε από την πλευρά του βουνού, έχοντας προηγουμένως στρέψει με εφαρμογή τις κάμερες ασφαλείας σε άλλα σημεία. Έσπασε το παράθυρο και μπήκε στο σπίτι με καλυμμένο πρόσωπο.

Με απειλές απαίτησε από την ηλικιωμένη τα χρήματα. Όταν φοβήθηκε ότι εκείνη την αναγνώρισε, άρχισε να τη χτυπά με μπουκάλι στο πρόσωπο και το κεφάλι. Στη συνέχεια την τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι στον λαιμό, στο κεφάλι και στα πλευρά.

Αφαίρεσε περίπου 8.000 ευρώ και διέφυγε με το αυτοκίνητο του πατέρα της.

Το ηχητικό ντοκουμέντο που «μίλησε»

Παρότι οι κάμερες στραφήκαν αλλού, κατέγραψαν ηχητικά ολόκληρη τη σκηνή διάρκειας περίπου 40 λεπτών. Ακούγονται οι πιέσεις, ο ξυλοδαρμός και οι εκκλήσεις της 75χρονης: «Αγόρι μου, μην με χτυπάς…»

Λίγο πριν δεχτεί τα μοιραία χτυπήματα, η 75χρονη ψελλίζει το «Πάτερ Ημών».

Το ηχητικό, μαζί με ίχνη αίματος στο τιμόνι του αυτοκινήτου της δράστιδος, οδήγησαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Η νύφη ομολόγησε τη δολοφονία το πρωί της Τρίτης 25/11, λέγοντας: «Το έκανα εγώ… Με οδήγησαν τα οικονομικά αδιέξοδα και ο φόβος ότι θα με αναγνώριζε».

Στο τέλος του δρόμου η 46χρονη είχε αφήσει το ΙΧ της

Η 46χρονη οδηγήθηκε το πρωί της Τετάρτης 26/11 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, όπου της απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες.

Η οικογένεια, που από την πρώτη στιγμή είχε υποψίες, συνεργάστηκε στενά με τις Αρχές για να πέσει φως στο έγκλημα.

Έξω από το σπίτι της 75χρονης, τέσσερα μικρά φαναράκια καίνε ακόμη. Λέγεται πως τα άφησαν τα πέντε παιδιά της, ως ένα σιωπηλό αντίο.

