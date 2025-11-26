Σαλαμίνα: Προθεσμία για την Παρασκευή έλαβε η 46χρονη που δολοφόνησε την πεθερά της

Προθεσμία για την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου έλαβε για να απολογηθεί η 46χρονη που κατακρεούργησε την πεθερά της στη Σαλαμίνα για 1.100 ευρώ.

Η γυναίκα έχει ομολογήσει τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα και οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Σε βάρος της έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

«Πότε κλαίει, πότε χτυπάει το κεφάλι της στον τοίχο»

Στους δημοσιογράφους μίλησε ο συνήγορος υπεράσπισης της δολοφόνου της Σαλαμίνας, Βασίλης Ταουξής, ο οποίος ανάφερε χαρακτηριστικά πως η εντολέας του «Πότε κλαίει, πότε χτυπάει το κεφάλι της στον τοίχο, δεν έχουμε καταφέρει να της μιλήσουμε».

«Ουδείς έχει το δικαίωμα να αφαιρεί μια ζωή. Υπάρχουν πολλά προβλήματα λόγω της προσωπικότητας της κατηγορούμενης. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τη διανοητική της κατάσταση. Περιμένουμε ιατρικά έγγραφα τα οποία θέλουμε να προσκομίσουμε στις Αρχές. Δεν αποσκοπούμε σε τίποτα. Γονατίζουμε στη μνήμη της γυναίκας που χάθηκε. Δεν έχουμε μιλήσει μαζί της ακόμα, κλαίει, πότε χτυπάει το κεφάλι της στον τοίχο, δεν έχουμε καταφέρει να της μιλήσουμε», ανέφερε ο κύριος Ταουξής.

Σκυφτή και βλοσυρή στον Εισαγγελέα

Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά οδηγήθηκε σήμερα η 46χρονη γυναίκα που σκότωσε την πεθερά της στη Σαλαμίνα, πριν από περίπου έναν μήνα. Η δράστιδα, σκυθρωπή και βλοσυρή, οδηγήθηκε στο εσωτερικό του κτηρίου, ενώ την ίδια ώρα δημοσιογράφοι που την περίμεναν, της απηύθυναν τις πρώτες ερωτήσεις, δίχως όμως να πάρουν απαντήσεις.

Υπενθυμίζεται πως η 46χρονη γυναίκα ομολόγησε τη δολοφονία και τη ληστεία της πεθεράς της στη Σαλαμίνα, στις 31 Οκτωβρίου.

Η υπόθεση, που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, εξιχνιάστηκε χάρη στην επισταμένη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. και τα αδιάσειστα ψηφιακά και εγκληματολογικά στοιχεία που συνέλεξαν οι αστυνομικοί.

Κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έπαιξε το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας, η οποία κατέγραψε το αυτοκίνητο της 46χρονης να απομακρύνεται από τον τόπο του εγκλήματος αμέσως μετά τον φόνο.

Οι αστυνομικοί, εντοπίζοντας το όχημα, βρήκαν στο εσωτερικό του ίχνη αίματος του θύματος, στοιχείο που αποτέλεσε τον κύριο μοχλό πίεσης για την ομολογία της δράστιδος. Από την ανάλυση του υλικού, είχε προκύψει εξ αρχής ότι η 46χρονη ήταν το μοναδικό άτομο που απομακρύνθηκε από την περιοχή αμέσως μετά την επίθεση.

Στο ψυχιατρείο από το σοκ ο σύζυγος της 46χρονης

Απίστευτη τροπή παίρνει η άγρια δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα από την 46χρονη νύφη της, καθώς ο σύζυγός της και γιος της άτυχης γυναίκας, εισήχθη στο ψυχιατρείο από το σοκ!

Μόλις το Ανθρωποκτονιών εμφανίστηκε στη Σαλαμίνα να συλλάβει τη 46χρονη και ο άνδρας έμαθε τι είχε συμβεί έπαθε σοκ και μονολογούσε στις Αρχές «δεν μπορώ να το πιστέψω πως η μητέρα μου ήταν ακόμα ζεστή και εγώ κρατούσα αγκαλιά τη δολοφόνο της».

Διαβάστε επίσης