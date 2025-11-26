Σκυφτή και ανέκφραστη η 46χρονη που δολοφόνησε την πεθερά της - Θα απολογηθεί την Παρασκευή

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη 46χρονη την ώρα που έμπαινε στο δικαστικό μέγαρο του Πειραιά, προκειμένου να απολογηθεί για τη στυγερή δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της την οποία σκότωσε για 1.100 ευρώ στη Σαλαμίνα, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα εθισμού με τον τζόγο.

Το στυγερό έγκλημα στη Σαλαμίνα είχε προκαλέσει αποτροπιασμό. Όλοι θεώρησαν αρχικά πως δύο ή τρεις ληστές εισέβαλαν στο σπίτι της, βασάνισαν και τελικά δολοφόνησαν την άτυχη 75χρονη. Η κόρη του θύματος στις πρώτες δηλώσεις της έμοιαζε απελπισμένη μετά τον τραγικό χαμό της μητέρας της.

Δεν πέρασαν περισσότερες από 25 ημέρες και η αστυνομική έρευνα εξιχνίασε και αυτό το έγκλημα. Η αποκάλυψη ωστόσο της αλήθειας και η ομολογία της δολοφόνου σόκαρε την κοινή γνώμη σε όλη την Ελλάδα. Τη ληστεία και τη δολοφονία ομολόγησε η 46χρονη νύφη του θύματος η οποία για 40 λεπτά βασάνιζε την πεθερά της στο ίδιο σπίτι οπού είχαν βρεθεί δεκάδες φορές για οικογενειακά τραπέζια, γιορτές, γενέθλια και ευχάριστες συγκυρίες.

Η 46χρονη εισήλθε στο διαμέρισμα έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Σκοπός της ήταν να πάρει τα 1.100 ευρώ τα οποία και ήθελε να επιστρέψει στον σύζυγό της. Όλα όμως άλλαξαν όπως η ίδια παραδέχθηκε όταν η πεθερά της την αντιλήφθηκε. Αρχικά την χτύπησε με μπουκάλι στο κεφάλι και στη συνέχεια σε κατάσταση αμοκ τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου.

Η βαναυσότητα των χτυπημάτων που υπέστη η 75χρονη αποδεικνύεται και από το πόρισμα της νεκροψίας-νεκροτομής το οποίο έδειξε πως ο θάνατος της γυναίκας προήλθε από βαριές κακώσεις στο κεφάλι, τον τράχηλο και τον θώρακα. Την ανάσα κόβει επίσης το ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή της δολοφονίας, με την 75χρονη αφού αντιλήφθηκε πως πλησιάζει το τέλος της να ψέλνει το «Πάτερ Ημών».

Η 46χρονη λύγισε εν τέλει και ομολόγησε στην ανάκριση της αστυνομίας, ωστόσο οι αρχές είχαν ήδη καταλήξει πως ο δολοφόνος προερχόταν από το πολύ στενό περιβάλλον της 75χρονης, αξιοποιώντας μάλιστα την προτροπή της ηλικιωμένης προς την εγγονή της. «Να προσέχετε τη νύφη μου» είχε πει χαρακτηριστικά. Ωστόσο ούτε η ίδια μπορούσε να φανταστεί πως η ίδια της η νύφη θα της αφαιρούσε τη ζωή.

Ο γιος της 75χρονης και σύζυγος της 46χρονης δολοφόνου δίχως να μπορεί να αντιληφθεί πως η γυναίκα της ζωής του, η γυναίκα που αγάπησε και παντρεύτηκε ήταν ικανή να διαπράξει ένα τέτοιο έγκλημα, οδηγήθηκε στο ψυχιατρείο. Πώς να δεχτεί πως η γυναίκα που κοιμόταν δίπλα του και τον καθησύχαζε για τον χαμό της μητέρας του, ήταν η ίδια γυναίκα που δολοφόνησε τη μητέρα του.

Ο άνδρας μονολογούσε στις Αρχές «δεν μπορώ να το πιστέψω πως η μητέρα μου ήταν ακόμα ζεστή και εγώ κρατούσα αγκαλιά τη δολοφόνο της».

η 46χρονη έλαβε προθεσμία για την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις της και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον αν θα επιμείνει στην αρχική της κατάθεση ή αν θα «τα μαζέψει».

