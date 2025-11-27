Σοβαρό τροχαίο στον ΒΟΑΚ: Αυτοκίνητο ανετράπηκε στο ύψος του κόμβου Καστελίου

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη στην εθνική οδό λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (27/11), στο ύψος του κόμβου Καστελίου, επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ οι διασώστες των οποίων παρέλαβαν τους δύο τραυματίες, άνδρες ηλικίας περίπου 60 ετών και τους μετέφεραν στο Χειρουργικό ΤΕΠ του Βενιζελείου νοσοκομείου.

Τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα διερευνά το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.