Ναύπλιο: Αυτοκίνητο διαπέρασε τζαμαρία καταστήματος ηλεκτρικών ειδών - Δείτε φωτογραφίες

ΙΧ αυτοκίνητο εισέβαλε το βράδυ της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών, στην οδό Κύπρου στο Ναύπλιο.

Αντιμέτωποι με ένα πρωτόγνωρο θέαμα ήρθαν οι κάτοικοι του Ναυπλίου καθώς είδαν ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε διαπεράσει τη βιτρίνα του καταστήματος, διαλύοντάς τη.

Το ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, όπως αναφέρει το argolikedeidhseis.gr, όταν η γυναίκα η οποία οδηγούσε το αυτοκίνητο, έχασε για αδιευκρίνιστους ακόμη λόγους τον έλεγχο του οχήματος της με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στη τζαμαρία του καταστήματος ηλεκτρικών ειδών που βρίσκεται στην οδό Κύπρου.

Το συμβάν έγινε αργά το βράδυ με αποτέλεσμα το κατάστημα να είναι κλειστό και έτσι δεν προέκυψε τραυματισμός. Οι υλικές ζημιές που προέκυψαν στο κατάστημα είναι σοβαρές. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.