Τροχαίο δυστύχημα με ανατροπή φορτηγού στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή η μητέρα του οδηγού
Ο οδηγός πιθανότατα έχασε τον έλεγχο του φορτηγού λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου λίγο πριν τις 06:00, στη Λεωφόρο Σχιστού στο ρεύμα προς Κερατσίνι, όταν ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.
Ο οδηγός πιθανότατα έχασε τον έλεγχο του οχήματος λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου. Στο φορτηγό βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού η μητέρα του, 71 ετών, η οποία έχασε τη ζωή της. Τον οδηγό, ο οποίος φέρει ελαφρά τραύματα, απεγκλώβισε η Πυροσβεστική.
Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του συμβάντος.
