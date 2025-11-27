Τροχαίο δυστύχημα με ανατροπή φορτηγού στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή η μητέρα του οδηγού

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου λίγο πριν τις 06:00, στη Λεωφόρο Σχιστού στο ρεύμα προς Κερατσίνι, όταν ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Ο οδηγός πιθανότατα έχασε τον έλεγχο του οχήματος λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου. Στο φορτηγό βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού η μητέρα του, 71 ετών, η οποία έχασε τη ζωή της. Τον οδηγό, ο οποίος φέρει ελαφρά τραύματα, απεγκλώβισε η Πυροσβεστική.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του συμβάντος.

Διαβάστε επίσης