Τροχαίο στο Πέραμα: Φορτηγό εξετράπη της πορείας του
Μία γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Πέραμα, όταν ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.
Στο τροχαίο επενέβη η Πυροσβεστική, που απεγκλώβισε από το φορτηγό μία γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.
Επί τόπου επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.
