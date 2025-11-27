Τροχαίο στο Πέραμα: Φορτηγό εξετράπη της πορείας του

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Πέραμα, όταν ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Στο τροχαίο επενέβη η Πυροσβεστική, που απεγκλώβισε από το φορτηγό μία γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.

Επί τόπου επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.