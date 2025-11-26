Τραγωδία στη Φλώρινα: Δύο νεκροί σε τροχαίο στην Πρέσπα

Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς σημειώθηκε, λίγη ώρα μετά τις 19:00 το απόγευμα της Πέμπτης (26/11), στην εθνική οδό Φλώρινας- Αγίου Γερμανού Πρεσπών, στο ύψος της κοινότητας Πλατέος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό των δύο επιβαινόντων.

Κατά τις ίδιες πηγές, πρόκειται για αλλοδαπούς εργάτες στην περιοχή. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία Φλώρινας.

