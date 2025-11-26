Κίνηση: Σοβαρά προβλήματα στους δρόμους της Αττικής - Αυξημένη κίνηση σε όλο το Λεκανοπέδιο

Αυξημένος όγκος οχημάτων παρατηρείται στο Λεκανοπέδιο

Κίνηση: Σοβαρά προβλήματα στους δρόμους της Αττικής - Αυξημένη κίνηση σε όλο το Λεκανοπέδιο
Έντονο κυκλοφοριακό χάος επικρατεί στους δρόμους της Αττικής το απόγευμα της Τετάρτης, με την κίνηση να παρουσιάζει σημαντική αύξηση σχεδόν σε όλους τους βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Και όλα αυτά, παρότι εδώ και αρκετή ώρα έχουν επανέλθει σε λειτουργία τα μέσα σταθερής τροχιάς ΗΣΑΠ, Μετρό και Τραμ σύμφωνα και με τον παρακάτω χάρτη.

Την ίδια στιγμή, αυξημένος όγκος οχημάτων παρατηρείται στους εξής δρόμους:

Κίνηση καταγράφεται τώρα στους εξής δρόμους:

  • Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών
  • Αθηνών-Λαμίας
  • Σταδίου
  • Πανεπιστημίου
  • Πειραιώς
  • Αχαρνών
  • Αρδηττού
  • Λ. Κηφισού
  • Αλεξάνδρας
  • Μεσογείων
  • Λ. Κηφισιάς
  • Βασ. Σοφίας
  • Βασ. Κωνσταντίνου
  • Καλλιρρόης
  • Λ. Συγγρού
  • Σταδίου
  • Λ. Βουλιαγμένης
  • Λ. Ποσειδώνος

Την ίδια ώρα καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό:

Καθυστερήσεις:
προς Αεροδρόμιο:
20΄-25΄από Φυλής έως Κηφισίας.
προς Ελευσίνα:
10΄-15΄από Παιανία έως Μαραθώνος.
20΄-25΄στην έξοδο για Πειραιά,
10΄-15΄στην έξοδο για Φυλής,
10΄-15΄στην έξοδο για Δημοκρατίας.
Καθυστερήσεις ύψος Αγίας Παραρασκευής έως την έξοδο για Καρέα.

