Σφαγή σε παραλία του Ισημερινού – Έξι νεκροί από επίθεση ενόπλων

Έξι άνθρωποι -ανάμεσά τους κοριτσάκι δυο ετών- σκοτώθηκαν και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν την Κυριακή όταν ένοπλοι τουφέκισαν κόσμο συγκεντρωμένο σε παραλία πόλης του νοτιοδυτικού Ισημερινού, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η σφαγή διαπράχθηκε στην Πουέρτο Λόπες, στην επαρχία Μαναβί, δημοφιλή προορισμό για την παρατήρηση φαλαινών, εν μέσω κύματος βίας το σαββατοκύριακο που άφησε πίσω συνολικά εννιά νεκρούς εκεί, ανέφερε ο Τύπος του Ισημερινού.

Η επίθεση σε χώρο περιπάτου στην παραλία της Πουέρτο Λόπες είχε απολογισμό «έξι ανθρώπους νεκρούς και άλλους τρεις τραυματίες», είπε σε ΜΜΕ την Κυριακή ο Ουίλιαμ Ακούριο, επικεφαλής της αστυνομίας στην περιοχή. Στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους συγκαταλέγεται κορίτσι «περίπου δύο ετών», πρόσθεσε ο αξιωματικός.

Σε ανάρτησή του στο X, ο υπουργός Εσωτερικών του Ισημερινού, Τζον Ράιμπεργκ έγραψε χαρακτηριστικά:

«Βρίσκομαι στο Πουέρτο Λόπεζ, μαζί με την εθνική αστυνομία, η οποία έχει αναπτυχθεί σε ολόκληρη την περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπευθύνων για τα γεγονότα που σημειώθηκαν σήμερα το πρωί.

Δεν θα υπάρξει καμία ατιμωρησία. Οι ένοχοι θα εντοπιστούν, όπου κι αν κρύβονται.

Το κράτος θα ενεργήσει με όλη του τη δύναμη και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τους οδηγήσουμε εκεί όπου πραγματικά ανήκουν: στη φυλακή».

Άλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας στη Λατινική Αμερική, ο Ισημερινός, ανάμεσα στις δυο χώρες που παράγουν τις μεγαλύτερες ποσότητες κοκαΐνης στον κόσμο, την Κολομβία και το Περού, βιώνει άνευ προηγουμένου έξαρση της βίας εξαιτίας συγκρούσεων συμμοριών που συνδέονται με μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ.