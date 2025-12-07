Χανιά: Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά - Είχαν στην κατοχή τους κάνναβη, κοκαΐνη και χιλιάδες ευρώ

Τι εντόπισαν οι αρχές στα σπίτια των συλληφθέντων

Newsbomb

Χανιά: Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά - Είχαν στην κατοχή τους κάνναβη, κοκαΐνη και χιλιάδες ευρώ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δουλειές με ναρκωτικά έκαναν τρία άτομα που εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από τις αρχές στη Κρήτη.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (5/12) όταν αστυνομικοί έπειτα από στοιχεία που είχαν σε βάρος τους – ένας 51χρονος, ένας 21χρονος και ένας 23χρονος αλλοδαπός– έκαναν «ντου» στα σπίτια και σε αποθηκευτικούς χώρους που χρησιμοποιούσαν σε περιοχή του δήμου Χανίων.

narkotika.jpg

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

  • 453,85 γραμμάρια κοκαΐνης,
  • 490,9 γραμμάρια κάνναβης
  • 80 ml έλαιο κάνναβης
  • Χρηματικό ποσό 21.820 ευρώ,
  • 2 ζυγαριές
  • τρίφτες ναρκωτικών ουσιών
  • 3 κινητά τηλέφωνα

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ατρόμητος: Αγωνία για Γκατσίνοβιτς | Θα υποβληθεί σε εξετάσεις τη Δευτέρα (08/12)

23:58LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: «Στο τέλος πληρώνεις το τίμημα, όχι με το ίδιο νόμισμα»

23:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ατρόμητος, Νίκολιτς: «Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, με Σαμσουνσπόρ το πιο δύσκολο παιχνίδι»

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Απέτυχε το πραξικόπημα στη Μπενίν - «Η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο»

23:40LIFESTYLE

Alexandra Breckenridge: Αποκάλυψε την χριστουγεννιάτικη παράδοση που έχει περάσει στα παιδιά της

23:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά - Είχαν στην κατοχή τους κάνναβη, κοκαΐνη και χιλιάδες ευρώ

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο 2025: Πότε ξεκινά - Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

23:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εντυπωσιακή εικόνα: Το «πραγματικό» χρώμα του Άρη - Όχι και τόσο «κόκκινος» πλανήτης

23:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Στο... κυνήγι του Ολυμπιακού ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, στο -15 ο Παναθηναϊκός

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Ντύθηκε» στα λευκά ο Ομαλός  – Εντυπωσιακές εικόνες από το Ξυλόσκαλο

22:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1: «Έλαμψαν» Γιόβιτς και Πινέδα, συνεχίζει το κυνήγι της κορυφής!

22:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1 (τελικό): Έκτη διαδοχική νίκη για την «Ένωση»! - Δείτε τα γκολ

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Συγκλονίζει ο πατέρας του δύο ετών παιδιού που κατασπάραξε το pitbull

22:47ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Άρης, Λουτσέσκου: «Πρέπει να χτιστεί ένα άγαλμα για τον Τάισον στην Τούμπα»

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Επαναλειτουργεί από αύριο Δευτέρα (8/12) το Μετρό Θεσσαλονίκης - Όλα τα δρομολόγια

22:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στις φυλακές Αγίου Στεφάνου: Κρατούμενος προσποιήθηκε επιληπτική κρίση, άρπαξε σωφρονιστικό υπάλληλο και τον απείλησε με μαχαίρι

22:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ατρόμητος: Στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Λιβάι Γκαρσία, βρέθηκε στη σουίτα του Ηλιόπουλου

22:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

“Μοίρα Μου”: Το νέο single της Κυριακής Δερέμπεη

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:04LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Μίλησε για την μάχη της με τον καρκίνο για δεύτερη φορά - «Θέλω να δώσω δύναμη σε όσους το περνούν»

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

19:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή του σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ωμέγα εμποδιστής» κυκλώνει ξανά την Ελλάδα - Πρώτη πρόβλεψη Μαρουσάκη για Χριστούγεννα

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γάμο: Καλεσμένος σκότωσε κατά λάθος τον γαμπρό - Ακολούθησε μακελειό με 57 νεκρούς

10:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επανέρχεται το φαινόμενο El Nino το 2026; Πώς θα επηρεαστεί το ελληνικό καλοκαίρι

13:00LIFESTYLE

Θρίλερ με τη Ναταλία Λιονάκη: Πέταξε τα ράσα ή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας;

23:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εντυπωσιακή εικόνα: Το «πραγματικό» χρώμα του Άρη - Όχι και τόσο «κόκκινος» πλανήτης

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες: Ποια μπλόκα άνοιξαν, πού στήθηκαν νέα, ποια ενισχύονται

22:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στις φυλακές Αγίου Στεφάνου: Κρατούμενος προσποιήθηκε επιληπτική κρίση, άρπαξε σωφρονιστικό υπάλληλο και τον απείλησε με μαχαίρι

21:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στο Ίλιον: Πυροβολισμοί μεταξύ οικογενειών Ρομά

13:01LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: «Εδώ και 9 χρόνια είμαι βίζιτα, πεταμένη, μεθυσμένη...»

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Συγκλονίζει ο πατέρας του δύο ετών παιδιού που κατασπάραξε το pitbull

21:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας καλύπτει τη Μεσόγειο - Πώς διαμορφώνει το σκηνικό στη χώρα μας μέχρι 14 Δεκεμβρίου

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Σε ποια σημεία είναι κλειστή η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας

12:20LIFESTYLE

Αυτός είναι ο νέος σύντροφος της Νατάσας Θεοδωρίδου

19:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Ρωσία έρχονται πιο κοντά: «Συμφωνούμε με το όραμα Τραμπ» διαμηνύει η Μόσχα - «Το ουκρανικό δεν είναι πια προτεραιότητα για την Ουάσινγκτον»

20:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ - Παναθηναϊκος: Τα highlights του αγώνα στη Λάρισα για τη Super League

21:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν για τα νερά στα αποδυτήρια: «Νόμιζα μόνο στο ΣΕΦ γίνονται αυτά - Βρέχει κι εδώ;» | Βίντεο

06:32LIFESTYLE

Εννέα σειρές που ετοιμάζονται για το 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ