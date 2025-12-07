Χανιά: Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά - Είχαν στην κατοχή τους κάνναβη, κοκαΐνη και χιλιάδες ευρώ

Δουλειές με ναρκωτικά έκαναν τρία άτομα που εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από τις αρχές στη Κρήτη.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (5/12) όταν αστυνομικοί έπειτα από στοιχεία που είχαν σε βάρος τους – ένας 51χρονος, ένας 21χρονος και ένας 23χρονος αλλοδαπός– έκαναν «ντου» στα σπίτια και σε αποθηκευτικούς χώρους που χρησιμοποιούσαν σε περιοχή του δήμου Χανίων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

453,85 γραμμάρια κοκαΐνης,

490,9 γραμμάρια κάνναβης

80 ml έλαιο κάνναβης

Χρηματικό ποσό 21.820 ευρώ,

2 ζυγαριές

τρίφτες ναρκωτικών ουσιών

3 κινητά τηλέφωνα

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

