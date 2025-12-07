Κρήτη: «Ντύθηκε» στα λευκά ο Ομαλός  – Εντυπωσιακές εικόνες από το Ξυλόσκαλο

Τα πρώτα χιόνια του φετινού χειμώνα έκαναν την εμφάνισή τους στα Λευκά Όρη προσφέροντας ένα ειδυλλιακό τοπίο.

Oι παρακάτω μαγευτικές εικόνες, έρχονται από την περιοχή του Ξυλόσκαλου, που μπαίνει πλέον και επίσημα στην χειμωνιάτικη περίοδο λίγες ημέρες πριν την περίοδο των Χριστουγέννων.

Δείτε τις εικόνες:

Δείτε επίσης το βίντεο:

Με πληροφορίες από zarpanews.gr

Διαβάστε επίσης