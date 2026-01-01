Θεσσαλονίκη: Αυτή ήταν η πρώτη κλήση στο 100 για το 2026 – Έγινε 6 δευτερόλεπτα μετά τις 12
Τι αφορούσε
Η πρώτη κλήση στην Αστυνομία για το 2026 στη Θεσσαλονίκη έγινε μόλις 6 δευτερόλεπτα μετά την έλευση του νέου έτους.
Στην Άμεση Δράση κάλεσε πολίτης για να καταγγείλει παράνομη στάθμευση οχήματος επί της Αγίου Δημητρίου με Ανδρέα Κάλβου, σύμφωνα με το thestival.gr
Στο σημείο βρέθηκε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. αλλά δεν διαπιστώθηκε παράβαση.
