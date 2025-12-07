Εορταστικό ωράριο 2025: Πότε ξεκινά - Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

Το εορταστικό ωράριο των Χριστουγέννων 2025 τίθεται σε ισχύ από τις 11 Δεκεμβρίου, με τα καταστήματα στην Αθήνα να παραμένουν ανοιχτά για τρεις συνεχόμενες Κυριακές και ένα διευρυμένο πρόγραμμα λειτουργίας μέσα στην εβδομάδα.

Από τις 11 Δεκεμβρίου ξεκινά επίσημα η εορταστική περίοδος για την αγορά της Αθήνας, με τον Εμπορικό Σύλλογο να ανακοινώνει το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. Το πρόγραμμα καλύπτει ολόκληρη την περίοδο έως και τις αρχές του 2026, ενώ περιλαμβάνει τη λειτουργία των καταστημάτων τις τρεις τελευταίες Κυριακές του χρόνου.

Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι το ωράριο έχει ενδεικτικό χαρακτήρα. Κάθε επιχείρηση μπορεί να το προσαρμόσει ανάλογα με τις δικές της ανάγκες, υπό την προϋπόθεση ότι κινείται εντός του πλαισίου που ορίζει η νομοθεσία: λειτουργία Δευτέρα–Σάββατο μεταξύ 06:00–21:00 και Κυριακή 11:00–20:00.

Το αναλυτικό προτεινόμενο ωράριο

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

11/12 Πέμπτη: 09:00–21:00

12/12 Παρασκευή: 09:00–21:00

13/12 Σάββατο: 09:00–16:00

14/12 Κυριακή: 11:00–16:00

15/12 Δευτέρα: 09:00–16:00

16/12 Τρίτη: 09:00–21:00

17/12 Τετάρτη: 09:00–21:00

18/12 Πέμπτη: 09:00–21:00

19/12 Παρασκευή: 09:00–21:00

20/12 Σάββατο: 09:00–18:00

21/12 Κυριακή: 11:00–18:00

22/12 Δευτέρα: 09:00–21:00

23/12 Τρίτη: 09:00–21:00

24/12 Τετάρτη: 09:00–18:00

25/12 Πέμπτη: ΑΡΓΙΑ

26/12 Παρασκευή: ΑΡΓΙΑ

27/12 Σάββατο: 09:00–18:00

28/12 Κυριακή: 11:00–18:00

29/12 Δευτέρα: 09:00–21:00

30/12 Τρίτη: 09:00–21:00

31/12 Τετάρτη: 09:00–18:00

01/01/2026 Πέμπτη: ΑΡΓΙΑ

02/01/2026 Παρασκευή: ΚΛΕΙΣΤΑ

Από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, τα καταστήματα επιστρέφουν στο συνηθισμένο ωράριο λειτουργίας.

Τι ισχύει για τους εργαζομένους τις Κυριακές

Η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές συνεπάγεται συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τους εργοδότες. Η προσαύξηση 75% ισχύει για την εργασία που παρέχεται τις Κυριακές, ανεξάρτητα από τη διάρκεια απασχόλησης.

Αν οι ώρες εργασίας δεν ξεπερνούν τις πέντε, δεν απαιτείται χορήγηση ημέρας ανάπαυσης, ωστόσο το ωρομίσθιο καταβάλλεται κανονικά με την προσαύξηση.

Με βάση τον νόμο 5157/2024, όταν απαιτείται χορήγηση ρεπό, αυτό πρέπει να δίδεται εντός της εβδομάδας που ξεκινά την Κυριακή λειτουργίας, χωρίς δυνατότητα μεταφοράς σε επόμενη περίοδο.

Διαβάστε επίσης