Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα – Όλες οι ημερομηνίες έως το τέλος του 2025

Ρούχα, παπούτσια, ηλεκτρικές συσκευές και κάθε λογής gadget ήταν οι κατηγορίες προϊόντων στις οποίες κατεγράφησαν κι εφέτος οι περισσότερες αγορές από τους καταναλωτές κατά το διάστημα της Black Friday και της Cyber Monday.

Η τάση επιδεικνύει «στροφή» προς το ηλεκτρονικό εμπόριο, ωστόσο, τα φυσικά καταστήματα θα έχουν πάντοτε την… τιμητική τους, ειδικά εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με τον κόσμο να εκμεταλλεύεται τη συγκυρία ώστε να περάσει και μερικές ώρες χαλάρωσης, μακριά από το άγχος της καθημερινότητας.

Τι ισχύει με τις Κυριακές

Η αγορά εξακολουθεί να κινείται σε εορταστικούς ρυθμούς, με τα εμπορικά καταστήματα να είναι ανοικτά ακόμη τρεις Κυριακές έως το τέλος του 2025. Το ωράριο λειτουργίας θα είναι 11:00 – 18:00 για τα μαγαζιά λιανικής και μέχρι τις 20:00 για τα εμπορικά κέντρα.