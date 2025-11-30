Τι ώρα κλείνουν τα εμπορικά καταστήματα σήμερα - Ποια σούπερ μάρκετ λειτουργούν

Ανοιχτά θα είναι σήμερα, Κυριακή (30/11), τα καταστήματα και ορισμένα σούπερ μάρκετ, καθώς η αγορά μπαίνει στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα και οι εκπτώσεις κορυφώνονται.

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου τα περισσότερα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ τα εμπορικά κέντρα θα ανοίξουν νωρίτερα και θα μείνουν ανοιχτά μέχρι τις 20:00.

Ωστόσο, δεν θα λειτουργήσουν όλα τα σούπερ μάρκετ. Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης και Γαλαξίας θα παραμείνουν κλειστά, με μοναδική εξαίρεση το κατάστημα Σκλαβενίτης στο Smart Park στα Σπάτα, που θα λειτουργήσει από τις 11:00 έως τις 20:00.

Από την άλλη, ανοιχτά θα είναι σήμερα τα εξής σούπερ μάρκετ:

LIDL: 11:00 – 20:00

11:00 – 20:00 Market IN: 11:00 – 18:00

11:00 – 18:00 MyMarket: 11:00 – 20:00 (επιλεγμένα καταστήματα)

Με διευρυμένο ωράριο θα λειτουργήσουν επίσης αρκετά τοπικά σούπερ μάρκετ, όπως Bazaar, OK! Market, καθώς και καταστήματα franchise των MyMarket και ΑΒ Βασιλόπουλος.

Σημειώνεται ότι, τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά και τις τρεις τελευταίες Κυριακές του Δεκεμβρίου (14, 21 και 28/12). Ειδικότερα, τα καταστήματα λιανικής θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 – 18:00 και τα εμπορικά από 11:00 – 20:00.

