Ανοιχτά καταστήματα αύριο Κυριακή (30/11) - Ποιες Κυριακές του Δεκεμβρίου θα λειτουργήσουν
Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή (30/11) τα εμπορικά καταστήματα.

Συγκεκριμένα, αύριο Κυριακή, είναι μία από τις 4 Κυριακές μέχρι το τέλος του 2025, που τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, ώστε οι καταναλωτές να οργανώσουν τις αγορές τους ενόψει των Χριστουγέννων.

Τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ τα μαγαζιά στα κέντρα θα έχουν διευρυμένο ωράριο, ανοίγοντας νωρίτερα και λειτουργώντας μέχρι τις 20:00.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και το πρόγραμμα των περιόδων προσφορών, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν και 3 Κυριακές του Δεκέμβρη:

  • 14 Δεκεμβρίου 2025
  • 21 Δεκεμβρίου 2025
  • 28 Δεκεμβρίου 2025

Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά αύριο

Όπως έγινε γνωστό ανοιχτές θα είναι και κάποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ: Η LIDL που θα λειτουργεί από τις 11:00 έως τις 20:00, η Market In από τις 11:00 έως τις 18:00 και η MyMarket από τις 11:00 έως τις 20:00.

Η Σκλαβενίτης αλλά και η ΑΒ Βασιλόπουλος θα απέχουν.

Αντίστοιχη απόφαση φαίνεται πως έχει ληφθεί μέχρι στιγμή και για τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και Γαλαξίας.

