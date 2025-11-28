Έρευνα Newsbomb: Black Friday 2025: Εκπτώσεις έως… €0,07 - Πραγματικές ή πλασματικές;

Καθώς οι καταναλωτές σπεύδουν στα καταστήματα και στα e-shops για τη Black Friday, τα μεγάλα ονόματα της λιανικής προσφέρουν δελεαστικές εκπτώσεις. Αλλά πόσο… αληθινές είναι οι μειώσεις στις τιμές;

Το Newsbomb συγκέντρωσε στοιχεία από τέσσερις γνωστές αλυσίδες ηλεκτρικών ειδών και διαπιστώθηκε ότι η Black Friday έχει φέρει πτώσεις τιμών και δελεαστικές προσφορές, αλλά οι εκπτώσεις διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με το προϊόν.

Μεγάλα smartphones παραμένουν σταθερά στις τιμές τους, ενώ ορισμένα laptops έχουν μειωθεί ελαφρώς, περίπου κατά 100-140 ευρώ. Μια μηχανή καφέ προσφέρεται με μικρή μείωση, περίπου 8%, αλλά τα περισσότερα premium προϊόντα δεν παρουσιάζουν σημαντική αλλαγή στην τιμή τους.

Για παράδειγμα laptop με οθόνη 13'' και 16GB RAM που πριν κόστιζε 1.199,01€, έχει πέσει στα 1.059€ κατά τη Black Friday, προσφέροντας μια μικρή αλλά αισθητή μείωση.

01 02 H τιμή του προϊόντος στην αρχή του μήνα 02 02 H τιμή του προϊόντος την Black Friday

Άλλο παράδειγμα δείχνει ένα laptop με οθόνη Liquid Retina XDR και μνήμη 24GB RAM η τιμή του οποίου μειώθηκε από 2.519€ σε 2.419€, μια μετρήσιμη, αλλά όχι μεγάλη, έκπτωση.

01 02 H τιμή του προϊόντος στην αρχή του μήνα 02 02 H τιμή του προϊόντος την Black Friday

Οικιακές συσκευές όπως κουζίνες και πλυντήρια εμφανίζουν πιο αισθητές εκπτώσεις, με ποσοστά μείωσης τιμών που φτάνουν το 9–13%. Ωστόσο, τα περισσότερα ψυγεία και άλλες μεγάλες συσκευές παραμένουν στην ίδια τιμή, δείχνοντας ότι οι μεγάλες προσφορές δεν είναι καθολικές.

Για παράδειγμα μηχανή καφέ, που πριν κόστιζε 119,9€, προσφέρεται τώρα στα 109,9€, μια μικρή μείωση που κάνει οριακά πιο δελεαστική την αγορά για όσους θέλουν ποιοτικό καφέ στο σπίτι.

01 02 H τιμή του προϊόντος την Black Friday 02 02 H τιμή του προϊόντος στην αρχή του μήνα

Ακόμη ένα παράδειγμα είναι η κουζίνα με κεραμική εστία με τιμή που μειώθηκε από 659€ στα 569€, δηλαδή περίπου 13% έκπτωση, προσφέροντας μια αξιοσημείωτη ευκαιρία για ανανέωση της κουζίνας.

01 02 H τιμή του προϊόντος στην αρχή του μήνα 02 02 H τιμή του προϊόντος την Black Friday

Οι εκπτώσεις είναι πιο εντυπωσιακές στα gadgets και τις μικρές συσκευές. Μια σκούπα stick μειώθηκε κατά σχεδόν 20%, ενώ ασύρματα ακουστικά έχουν έκπτωση που φτάνει το 37%. Αντίθετα, άλλα ακουστικά υψηλής τεχνολογίας παραμένουν σταθερά, αποκαλύπτοντας ότι τα μεγαλύτερα κέρδη δεν είναι πάντα εμφανή στους καταναλωτές.

01 02 To συγκεκριμένο προϊόν δεν έχει μεταβληθεί ως προς την τιμή 02 02 To συγκεκριμένο προϊόν δεν έχει μεταβληθεί ως προς την τιμή

Ένα πλυντήριο χωρητικότητας 9 κιλών μειώθηκε από 579€ σε 529€, περίπου 9% έκπτωση, μια ευκαιρία για όσους χρειάζονται υψηλή χωρητικότητα σε περιορισμένο χώρο.

01 02 H τιμή του προϊόντος στην αρχή του μήνα 02 02 H τιμή του προϊόντος την Black Friday

Κλιματιστικά εμφανίζουν σημαντικές μειώσεις τιμών, με ποσοστά που φτάνουν το 31%, ενώ άλλες ηλεκτρονικές συσκευές παραμένουν σταθερές.

01 03 H τιμή του προϊόντος στην αρχή του μήνα 02 03 H τιμή του προϊόντος την Black Friday 03 03 H τιμή του προϊόντος την Black Friday

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένα smartwatch που πριν την Black Friday κόστιζε 269€ και τώρα κοστίζει 268,93€, μια μείωση που δείχνει πόσο μικρές μπορεί να είναι οι εκπτώσεις σε ορισμένα προϊόντα.

01 02 H τιμή του προϊόντος στην αρχή του μήνα 02 02 H τιμή του προϊόντος την Black Friday

Συνολικά, οι μεγαλύτερες εκπτώσεις αφορούν κυρίως μικρές συσκευές και αξεσουάρ τεχνολογίας, με ποσοστά που συχνά ξεπερνούν το 30%, ενώ τα ακριβά smartphones, laptops και μεγάλες οικιακές συσκευές εμφανίζουν μέτριες ή ανύπαρκτες μειώσεις.

01 02 H τιμή του προϊόντος στην αρχή του μήνα 02 02 H τιμή του προϊόντος την Black Friday

Συμβουλές για ασφαλείς αγορές

Στόχος όλων των καταναλωτών δεν θα πρέπει να είναι μόνο οι οικονομικά συμφέρουσες, αλλά ταυτόχρονα οι έξυπνες και ασφαλείς αγορές.

Black Friday στα καταστήματα της Αθήνας. Eurokinissi

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας συμβουλεύουν σχετικά:

Προσέχουμε τη διαθεσιμότητα των προϊόντων: Κάποιες φορές, πίσω από μία πολύ χαμηλή τιμή κρύβεται ένας αρκετά μεγάλος χρόνος αναμονής για την παράδοση, που μπορεί να μην ικανοποιεί πάντοτε τις άμεσες ανάγκες μας.

Επιβεβαιώνουμε την ορθότητα και εντιμότητα της προσφερόμενης εκπτωτικής τιμής: Ενίοτε, συμβαίνει οι εκπτώσεις να είναι πλασματικές και να μας ξεγελούν. Εντοπίζουμε και συμβουλευόμαστε εργαλεία που είναι διαθέσιμα online και μας δείχνουν σε βάθος χρόνου την εξέλιξη των τιμών των προϊόντων που μας ενδιαφέρουν. Επίσης, σημειώνουμε τις τιμές των προϊόντων πριν και μετά την εφαρμογή τυχόν εκπτώσεων, ώστε να μπορούμε εύκολα να τις συγκρίνουμε εκ των υστέρων και να γνωρίζουμε έτσι εάν πράγματι υφίσταται και ποιο είναι το αληθινό οικονομικό μας όφελος.

Προτιμούμε τη διεκπεραίωση της πληρωμής με αντικαταβολή ή ηλεκτρονικά μέσα, που μας δίνουν την εκ των υστέρων δυνατότητα αμφισβήτησης μιας ηλεκτρονικής συναλλαγής, εάν προκύψει προβληματική. Αποφεύγουμε την ολοσχερή εξόφληση των προϊόντων μέσω τραπεζικής κατάθεσης πριν από την παράδοσή τους, εκτός εάν εμπιστευόμαστε απόλυτα το κύρος και την εμπορική φήμη του πωλητή.

Όταν αγοράζουμε εξ αποστάσεως, βεβαιωνόμαστε ότι στην ιστοσελίδα του εμπόρου αναγράφονται όλα τα κατά νόμο στοιχεία ταυτότητας (π.χ. η εμπορική επωνυμία του) και επικοινωνίας (πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση εγκατάστασης). Για ακόμα μεγαλύτερη εξασφάλιση, αναζητούμε εάν παρέχονται επιπλέον ταυτοποιητικά στοιχεία, όπως αριθμός καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ΑΦΜ.

Στην τελική τιμή αγοράς των προϊόντων συνυπολογίζουμε τυχόν έμμεσα έξοδα (π.χ. κόστος αντικαταβολής, μεταφοράς, ασφάλισης, κ.λπ.), ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα της πραγματικής οικονομικής μας επιβάρυνσης.

Υποβάλλουμε το συντομότερο μετά την παραλαβή ενός προϊόντος και, πάντως, εντός της νόμιμης προθεσμίας των 3 ημερών προς την ταχυδρομική επιχείρηση που πραγματοποίησε την επίδοση τις επιφυλάξεις μας για τυχόν εμφανείς φθορές, δεδομένου ότι μπορεί να προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά και να δικαιούμαστε αποζημίωση. Επικοινωνούμε, οπωσδήποτε, και με το κατάστημα πώλησης το συντομότερο, προκειμένου να διερευνήσουμε την πιθανότητα ένα προϊόν να έφερε εξ αρχής (πριν από τη μεταφορά) φθορές ή ζημιές.

Ενημερωνόμαστε για την πολιτική ακύρωσης συναλλαγών και επιστροφών προϊόντων που εφαρμόζουν τα καταστήματα, με τα οποία συναλλασσόμαστε. Γνωρίζουμε καλά ότι τα δικαιώματα της υπαναχώρησης στις εξ αποστάσεως αγορές, καθώς επίσης της δωρεάν διόρθωσης ή αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων αποτελούν θεσπισμένα δικαιώματα των καταναλωτών, που εξασφαλίζονται από τον νόμο, και δεν παρασυρόμαστε από εσφαλμένους και παραπλανητικούς ισχυρισμούς των πωλητών ότι δήθεν αποτελούν προνομιακές -μοναδικές και πρόσθετες- παροχές.

Προβληματιζόμαστε έντονα με τιμές που είναι υπερβολικά χαμηλές, ιδίως όταν το εύρος τους βρίσκεται αρκετά μακριά από τον συνήθη ανταγωνισμό για τα αντίστοιχα προϊόντα ή όταν πρόκειται για διαφημιστικές καταχωρήσεις προϊόντων αποκλειστικά σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος εξαπάτησης.

Εάν αγοράζουμε διαδικτυακά από τρίτες (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) χώρες, δεδομένου ότι η Black Friday είναι ένα διεθνές εκπτωτικό γεγονός, γνωρίζουμε καλά από πριν ότι τα εισαγόμενα προϊόντα επισείουν έξοδα εκτελωνισμού, τα οποία ενδέχεται να είναι πολλαπλάσια της αρχικής τιμής και να την επιβαρύνουν σημαντικά.

Δείχνουμε ιδιαίτερη προτίμηση σε καταστήματα που αναλαμβάνουν οικειοθελώς δέσμευση να επιλύσουν φιλικά μία καταναλωτική διαφορά μέσω του θεσμού της εξωδικαστικής επίλυσης (π.χ. μέσω του Συνηγόρου του Καταναλωτή), καθώς με αυτόν τον τρόπο τα δικαιώματα των καταναλωτών αποκτούν μεγαλύτερη αξία και εξασφαλίζονται ακόμα περισσότερο. Πάνω απ’ όλα, τονίζει ο Συνηγορος του Καταναλωτή, δεν οδηγούμαστε σε βεβιασμένες ή παρορμητικές αποφάσεις μόνο και μόνο επειδή αυτή την περίοδο οι τιμές είναι χαμηλές, αγνοώντας τις πραγματικές μας ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες. Με καλό ψάξιμο, αληθινές ευκαιρίες και χαμηλές τιμές υπάρχουν και μπορούν να εντοπιστούν σε διάφορα προϊόντα όλο τον χρόνο.

Εορταστικό Ωράριο Καταστημάτων

Παράλληλα, ανακοινώθηκε και το εορταστικό ωράριο, το οποίο τίθεται επίσημα σε ισχύ την Κυριακή 30 Νοεμβρίου. Τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά και τις τρεις τελευταίες Κυριακές του Δεκεμβρίου (14, 21 και 28/12). Ειδικότερα, τα καταστήματα λιανικής θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 – 18:00 και τα εμπορικά από 11:00 – 20:00.

