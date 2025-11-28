Βίντεο της Φίνος Φιλμ για την Black Friday: Το «πάω για κάτι ψώνια και θα γυρίσω» και άλλες ατάκες

Κλασικές, αξέχαστες ατάκες από κορυφαίους ηθοποιούς περιλαμβάνει το βίντεο της Φίνος Φιλμ για την Black Friday.

Διονύσης Παπαγιανόπουλος, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Μίμης Φωτόπουλος, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Θανάσης Βέγγος, Κώστας Βουτσάς και άλλοι συμμετέχουν με ατάκες όπως: «Αφού τα έχουμε, ας τα ξοδέψουμε», «έλα δώσε μου λεφτά να ψωνίσω», «πάω για κάτι ψώνια και θα γυρίσω, «αν βρω τίποτα φτηνό να το πάρω;», «έχω ανάγκη από δανεικά», «μια τσάντα για την Μαρία, ένα ζευγάρι πατούμενα για την Σούλα, παντούφλες της Κυρα Κατερίνας, βιβλία για τον Μιχαλάκη», «Τσιγκουνιές κάνεις;»!

https://www.instagram.com/reel/DRl0sqQiIVG/

Η Φίνος Φιλμ άλλωστε έχει κάνει... παράδοση τα χιουμοριστικά βίντεο αυτή την ημέρα:

Το βίντεο του 2024

https://www.instagram.com/reel/DC8jUG1Rikz/



Το βίντεο του 2023