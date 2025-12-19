Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Δεκεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Δεκεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Μπλόκα στο... καμπαναριό

Ελεύθερος Τύπος: Νέα εποχή για τις Ένοπλες δυνάμεις

Η καθημερινή: Εορταστικό διάλειμμα στα μπλόκα

Τα Νέα: Σώθηκαν τα ΕΛΤΑ

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Όταν ο Σκέρτσος «έδωσε» τον Αυγενάκη, στο Μαξίμου ψάχνουν τον υπεύθυνο για το φιάσκο με τον ΕΛΓΑ, έρχεται αναβάθμιση Πετραλιά, η Alpha Bank και η στρόφιγγα που πρέπει να ανοίξει και ο διαγωνισμός για τη ΔΕΘ και η ευχή

06:46ΕΛΛΑΔΑ

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Ολυμπιακός - Βιλερμπάν: Να μαζέψει τα… κομμάτια του και να βγάλει αντίδραση

06:32LIFESTYLE

Ριζικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές σταματούν, σόου τελειώνουν

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δύο προτάσεις Τσίπρα για άμεση λύση της κρίσης με τους αγρότες - «Λύσεις υπάρχουν, όπως και λεφτά στο δημόσιο ταμείο»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Η ώρα του νέου ρωσικού υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik: Το νέο μήνυμα Πούτιν και η ανάπτυξη στη Λευκορωσία - Στόχοι σε όλη την Ευρώπη εντός εμβέλειας

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροδιαφυγή: Τα τσουχτερά πρόστιμα και οι αποδείξεις - Παραδείγματα και εξαιρέσεις

06:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες: «Ναι» στον διάλογο, αλλά δεν θα ενδώσουμε σε μαξιμαλισμό και λύσεις που οδηγούν εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στεγαστικό 2026: «Κόφτης» στα Airbnb, φοροαπαλλαγές και στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πιερρακάκης παίρνει πάνω του τον μετασχηματισμό των ΕΛΤΑ: Σημεία εξυπηρέτησης μέχρι και σε σούπερ μάρκετ και βιβλιοπωλεία

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τη στάση τους οι αγρότες: Κλείνουν παρακαμπτήριους και σηκώνουν μπάρες στα διόδια – Το πλάνο των κινητοποιήσεων τα Χριστούγεννα

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μπλόκα των αγροτών «μπλοκάρουν» την κυβέρνηση - Το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για δάνειο 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία: Ήταν η ενδεδειγμένη λύση

06:00ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Η Ελλάδα παρέλαβε την πρώτη της Belh@rra - Πώς αλλάζει το ναυτικό μας δόγμα - Ειδικός αναλυτής εξηγεί στο Newsbomb το πριν και το μετά

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Για λίγο ακόμα ο ηλιόλουστος καιρός – «Κλείδωσε» η πρόγνωση για τις ημέρες των Χριστουγέννων

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Σήμερα οι πρώτες πληρωμές σε 2,6 εκατ. συνταξιούχους

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 19 Δεκεμβρίου

04:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (50ή κλήρωση)

04:08ΕΡΓΑΣΙΑ

Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

16:17ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Ξεκίνησε το ταξίδι του το «στολίδι» του στόλου - Οι σταθμοί μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα - Βίντεο

19:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Με βροχές και χιόνια έρχονται τα Χριστούγεννα - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό μέχρι τέλος του έτους

06:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

05:46ΚΑΙΡΟΣ

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για δάνεια στην Ουκρανία: Να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.

06:08ΕΛΛΑΔΑ

06:32LIFESTYLE

06:00ΕΘΝΙΚΑ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

16:37LIFESTYLE

GNTM: Διπλή αποχώρηση και δάκρυα στον ημιτελικό

00:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Κραϊόβα 3-2: Από την κόλαση στον παράδεισο με ανατροπή που θα μείνει στην ιστορία!

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Πώς μεταμορφώθηκε σε πρωταγωνίστρια του Παλατιού μετά την περιπέτεια με την υγεία της

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Ένας κατά συρροή άπιστος ομολογεί: Οι 10 λέξεις που με «γλιτώνουν» από τις υποψίες της γυναίκας μου

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον γιο της στο Telekom Center για το ματς Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Η γυναίκα που τη «συνέλαβε» ο φακός των Coldplay αγκαλιά με το αφεντικό της, μιλά για τα 16'' που της κατέστρεψαν τη ζωή

06:46ΕΛΛΑΔΑ

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

16:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Είναι κακιά και μοχθηρή, αν δεν μου ζητήσει συγγνώμη θα καταθέσω μήνυση και αγωγή»: Εξώδικο Άδωνι στην Κωνσταντοπούλου μετά το σχόλιο «έχει καταδικαστεί για βιασμό ανηλίκων;»

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

