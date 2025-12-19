Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Δεκεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Μπλόκα στο... καμπαναριό
Ελεύθερος Τύπος: Νέα εποχή για τις Ένοπλες δυνάμεις
Η καθημερινή: Εορταστικό διάλειμμα στα μπλόκα
Τα Νέα: Σώθηκαν τα ΕΛΤΑ
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 19 Δεκεμβρίου
