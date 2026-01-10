Τζώνη Θεοδωρίδης: Η τελευταία επικοινωνία με τον Αλεμπέρτο Εσκενάζυ, δύο ημέρες πριν το θάνατό του

Για την απώλεια του Αλμπέρτο Εσκενάζυ και την τελευταία επικοινωνία που είχαν, δύο ημέρες πριν τον θάνατό του, μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Weekend Live» ο Τζώνη Θεοδωρίδης.

«Κάναμε μια συνεργασία το περασμένο καλοκαίρι και σχεδιάζαμε να κάνουμε πράγματα για του χρόνου το καλοκαίρι. Μιλήσαμε δύο μέρες πριν φύγει. Είχαμε να κάνουμε μια φωτογράφιση μαζί. Μου ήρθε ξαφνικό. Μου έλεγε για το κοστούμι που μου έχει ετοιμάσει και με ρωτούσε αν τραγουδάω για να μου έγραφε ο Κώστας Μπίγαλης ένα τραγούδι. Από ότι ξέρω ο Κώστας το έχει γράψει για την παράσταση», ανέφερε αρχικά ο ηθοποιός.

«Σχεδιάζουμε με την κόρη του τη Σάρα και με τον Λέοντα τον γιο του να κάνουμε τη δουλειά στη μνήμη του Αλμπέρτο. Μου στοίχισε πολύ», πρόσθεσε ο Τζώνη Θεοδωρίδης.

