Το ευχαριστώ της Σάρας Εσκενάζυ για τη στήριξη μετά τον θάνατο του πατέρα της
Μέσω ανάρτησης στα social media η κόρη του Αλμπέρτο Εσκενάζυ, Σάρα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της σε όλους όσοι έχουν καταθέσει μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης μετά τον θάνατο του πατέρα της, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή πριν από δύο ημέρες σε ηλικία 73 ετών.

Παράλληλα, η Σάρα Εσκενάζυ αναφέρει λεπτομέρειες για την αποτέφρωση του πατέρα της στη Ριτσώνα, ενώ γνωστοποιεί πως επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στο Σπίτι του Ηθοποιού.

«Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τα μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης για την απώλειά μας. Η αγάπη σας μας δίνει δύναμη αυτές τις δύσκολες στιγμές. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 13:30 στη Ριτσώνα σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ευχαριστούμε για τον σεβασμό και τη στήριξή σας», αναφέρει σε ανάρτησή της στα social media η Σάρα Εσκενάζυ.

Προσθέτει πως «αντί στεφάνων όποιος επιθυμεί μπορεί να τιμήσει τη μνήμη του αγαπημένου μας πατέρα και συζύγου με μια δωρεά στο Σπίτι του Ηθοποιού, ώστε η τέχνη και η αγάπη που μας χάρισε να συνεχίσουν να φωτίζουν τις καρδιές μας».

