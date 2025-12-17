Το ευχαριστώ της Σάρας Εσκενάζυ για τη στήριξη μετά τον θάνατο του πατέρα της

Μέσω ανάρτησης στα social media η κόρη του Αλμπέρτο Εσκενάζυ, Σάρα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της σε όλους όσοι έχουν καταθέσει μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης μετά τον θάνατο του πατέρα της, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή πριν από δύο ημέρες σε ηλικία 73 ετών.

Παράλληλα, η Σάρα Εσκενάζυ αναφέρει λεπτομέρειες για την αποτέφρωση του πατέρα της στη Ριτσώνα, ενώ γνωστοποιεί πως επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στο Σπίτι του Ηθοποιού.

Η ανάρτηση της Σάρας Εσκενάζυ

«Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τα μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης για την απώλειά μας. Η αγάπη σας μας δίνει δύναμη αυτές τις δύσκολες στιγμές. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 13:30 στη Ριτσώνα σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ευχαριστούμε για τον σεβασμό και τη στήριξή σας», αναφέρει σε ανάρτησή της στα social media η Σάρα Εσκενάζυ.

Προσθέτει πως «αντί στεφάνων όποιος επιθυμεί μπορεί να τιμήσει τη μνήμη του αγαπημένου μας πατέρα και συζύγου με μια δωρεά στο Σπίτι του Ηθοποιού, ώστε η τέχνη και η αγάπη που μας χάρισε να συνεχίσουν να φωτίζουν τις καρδιές μας».

