Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Την Πέμπτη η αποτέφρωσή του στη Ριτσώνα

Αύριο, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, συγγενείς, συνάδελφοι αλλά και φίλοι θα πουν το «τελευταίο αντίο» στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ το μεσημέρι, στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου σε ηλικία 73 ετών ύστερα από μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

Μέχρι την τελευταία στιγμή ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ «είχε στο πλευρό του την οικογένεια και τους φίλους του, που τον υπεραγαπούσαν», σημειώσε χαρακτηριστικά η χήρα του ηθοποιού, Μαίρη Εσκενάζυ μιλώντας στο Star.

Την είδηση γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Σπύρος Μπιμπίλας ο οποίος έγραψε: «Αποχαιρετάμε τον αγαπημένο μας φίλο και ταλαντούχο συνάδελφο , έναν τους πιο ευγενικούς ανθρώπους της θεατρικής μας οικογένειας αύριο Πέμπτη στη 1.30 από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Θα τον θυμόμαστε όλοι με άπειρη αγάπη και θαυμασμό…».

Το «φευγιό» σου δυσκολεύει πολύ τα λόγια μου

Η ηθοποιός Μαρία Αλιφέρη έκανε το μεσημέρι της Τετάρτης μία συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρετώντας τον ηθοποιό, την οποία συνόδευσε με μία κοινή τους φωτογραφία από το παρελθόν.

Η ανάρτηση της Μαρίας Αλιφέρη

«Αλμπέρτο μου, ακριβέ μου φίλε, το "φευγιό" σου δυσκολεύει πολύ τα λόγια μου. Ήσουνα πάντα ένας εξαιρετικός οικογενειάρχης, σπουδαίος ηθοποιός, εκλεκτός σκηνοθέτης, ευφάνταστος συγγραφέας, υπεύθυνος θεατρικός παραγωγός και διευθυντής Δραματικής Σχολής, γενναιόδωρος συνάδελφος και πάνω απ' όλα, σπάνιος άνθρωπος.

Η Μαρία το στήριγμά σου, η Σάρα η κόρη σου η αδυναμία σου, ο Λέων ο γιος σου το λεβεντόπαιδο και όλοι εμείς που σε αγαπήσαμε, σε αγκαλιάζουμε με πολύ ΦΩΣ για να είναι το καινούργιο σου ταξίδι ολοφώτεινο και καθάριο όπως και όλη σου η εδώ ζωή.

Καλή σου ξεκούραση Αλμπέρτο μου, ακριβέ μου φίλε και αδερφέ».

Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Σε δηλώσεις της στον Alpha η επί χρόνια φίλη και συνάδελφός του Αλμπέρτο Εσκενάζυ, Μαρία Αλιφέρη ανέφερε: «Ήταν αδελφικός φίλος από τα ξεκινήματά μας μέχρι σήμερα. Μία κουβέντα έχω για αυτόν. Λεβέντης. Ειλικρινής, έμπιστος, σπουδαίος άνθρωπος. Χάνω κάτι πολύτιμο. Ήταν λεβέντης μέχρι τέλους. Δεν γκρίνιαξε ποτέ».

«Ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος. Ένιωθες όμορφα όταν τον συναντούσες και στη συνεργασία μαζί του. Είχε ηρεμία και ποιότητα», δήλωσε η Βασιλική Τρουφάκου.

«Ο Αλμπέρτο ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος που μεγαλουργούσε. Απλός, ταλαντούχος, καθημερινός άνθρωπος, οικογενειάρχης», δήλωσε με τη σειρά του στην κάμερα του Alpha ο ηθοποιός Γιάννης Αϊβάζης.



Η Νίνα Λοτσάρη ανέφερε: «Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Δεν έχω λόγια. Είχα συναντηθεί αρκετές φορές με την κόρη του έξω. Δεν ήθελε να το μοιραστεί. Είναι πολύ κρίμα».

«Μας είχε συνδέσει μία βαθιά φιλία με τον Αλμπέρτο. Ήταν ένα υπέροχο πλάσμα, ένας αξιαγάπητος ηθοποιός. Έκανε μία λαμπρή καριέρα και ταυτόχρονια δημιούργησε μία εξαιρετική οικογένεια. Είναι πολύ σπάνιο στο επάγγελμά μας να υπάρχουν οικογένειες τόσο δεμένες σαν του Αλμπέρτο Εσκενάζυ», δήλωσε στην κάμερα του Alpha ο Σπύρος Μπιμπίλας.

«Αγαπημένος φίλος. Δεν χαθήκαμε μέσα στα χρόνια, παρ'όλο που ο καθένας είχε τη δική του πορεία, βρισκόμασταν», ανέφερε ο Κώστας Πρέκας.

Το σπαρακτικό «αντίο» της Άννας Φόνσου - «Δεν αντέχω να σε αποχαιρετήσω»

Η Άννα Φόνσου θέλησε να αποχαιρετήσει τον φίλο και συνάδελφό της με μια συγκινητική ανάρτηση μέσα από τον λογαριασμό το «Σπίτι του ηθοποιού» στο Instagram. Συγκεκριμένα η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία από παλαιότερη συνεργασία τους στο θέατρο και τη συνόδευσε με συγκινητικά λόγια.

«Αχ αγαπημένε μου … έφυγες κι εσύ… πέταξες μακριά μας…. βιάστηκες να μας αφήσεις…κι εμείς που τόσο σ αγαπήσαμε πως θα ζήσουμε με την απουσία σου;;;; Έφυγαν όλοι από κοντά μου… Όχι κι εσύ…..δεν αντέχω να Σ αποχαιρετήσω…δεν αντέχω να μη σε ξαναδώ.. Δεν μπορώ να σου πω αντίο… παρά μόνο πόσο σ’αγαπώ…» έγραψε η Άννα Φόνσου στην ανάρτησή της.

