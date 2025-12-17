Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Την Πέμπτη η αποτέφρωσή του στη Ριτσώνα

Ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου σε ηλικία 73 ετών  έπειτα από μάχη που έδινε με τον καρκίνο 

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ 

EUROKINISSI
Αύριο, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, συγγενείς, συνάδελφοι αλλά και φίλοι θα πουν το «τελευταίο αντίο» στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ το μεσημέρι, στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου σε ηλικία 73 ετών ύστερα από μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

Μέχρι την τελευταία στιγμή ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ «είχε στο πλευρό του την οικογένεια και τους φίλους του, που τον υπεραγαπούσαν», σημειώσε χαρακτηριστικά η χήρα του ηθοποιού, Μαίρη Εσκενάζυ μιλώντας στο Star.

Την είδηση γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Σπύρος Μπιμπίλας ο οποίος έγραψε: «Αποχαιρετάμε τον αγαπημένο μας φίλο και ταλαντούχο συνάδελφο , έναν τους πιο ευγενικούς ανθρώπους της θεατρικής μας οικογένειας αύριο Πέμπτη στη 1.30 από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Θα τον θυμόμαστε όλοι με άπειρη αγάπη και θαυμασμό…».

Το «φευγιό» σου δυσκολεύει πολύ τα λόγια μου

Η ηθοποιός Μαρία Αλιφέρη έκανε το μεσημέρι της Τετάρτης μία συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρετώντας τον ηθοποιό, την οποία συνόδευσε με μία κοινή τους φωτογραφία από το παρελθόν.

Η ανάρτηση της Μαρίας Αλιφέρη

«Αλμπέρτο μου, ακριβέ μου φίλε, το "φευγιό" σου δυσκολεύει πολύ τα λόγια μου. Ήσουνα πάντα ένας εξαιρετικός οικογενειάρχης, σπουδαίος ηθοποιός, εκλεκτός σκηνοθέτης, ευφάνταστος συγγραφέας, υπεύθυνος θεατρικός παραγωγός και διευθυντής Δραματικής Σχολής, γενναιόδωρος συνάδελφος και πάνω απ' όλα, σπάνιος άνθρωπος.

Η Μαρία το στήριγμά σου, η Σάρα η κόρη σου η αδυναμία σου, ο Λέων ο γιος σου το λεβεντόπαιδο και όλοι εμείς που σε αγαπήσαμε, σε αγκαλιάζουμε με πολύ ΦΩΣ για να είναι το καινούργιο σου ταξίδι ολοφώτεινο και καθάριο όπως και όλη σου η εδώ ζωή.

Καλή σου ξεκούραση Αλμπέρτο μου, ακριβέ μου φίλε και αδερφέ».

Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Σε δηλώσεις της στον Alpha η επί χρόνια φίλη και συνάδελφός του Αλμπέρτο Εσκενάζυ, Μαρία Αλιφέρη ανέφερε: «Ήταν αδελφικός φίλος από τα ξεκινήματά μας μέχρι σήμερα. Μία κουβέντα έχω για αυτόν. Λεβέντης. Ειλικρινής, έμπιστος, σπουδαίος άνθρωπος. Χάνω κάτι πολύτιμο. Ήταν λεβέντης μέχρι τέλους. Δεν γκρίνιαξε ποτέ».

«Ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος. Ένιωθες όμορφα όταν τον συναντούσες και στη συνεργασία μαζί του. Είχε ηρεμία και ποιότητα», δήλωσε η Βασιλική Τρουφάκου.

«Ο Αλμπέρτο ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος που μεγαλουργούσε. Απλός, ταλαντούχος, καθημερινός άνθρωπος, οικογενειάρχης», δήλωσε με τη σειρά του στην κάμερα του Alpha ο ηθοποιός Γιάννης Αϊβάζης.

Η Νίνα Λοτσάρη ανέφερε: «Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Δεν έχω λόγια. Είχα συναντηθεί αρκετές φορές με την κόρη του έξω. Δεν ήθελε να το μοιραστεί. Είναι πολύ κρίμα».

«Μας είχε συνδέσει μία βαθιά φιλία με τον Αλμπέρτο. Ήταν ένα υπέροχο πλάσμα, ένας αξιαγάπητος ηθοποιός. Έκανε μία λαμπρή καριέρα και ταυτόχρονια δημιούργησε μία εξαιρετική οικογένεια. Είναι πολύ σπάνιο στο επάγγελμά μας να υπάρχουν οικογένειες τόσο δεμένες σαν του Αλμπέρτο Εσκενάζυ», δήλωσε στην κάμερα του Alpha ο Σπύρος Μπιμπίλας.

«Αγαπημένος φίλος. Δεν χαθήκαμε μέσα στα χρόνια, παρ'όλο που ο καθένας είχε τη δική του πορεία, βρισκόμασταν», ανέφερε ο Κώστας Πρέκας.

Το σπαρακτικό «αντίο» της Άννας Φόνσου - «Δεν αντέχω να σε αποχαιρετήσω»

Η Άννα Φόνσου θέλησε να αποχαιρετήσει τον φίλο και συνάδελφό της με μια συγκινητική ανάρτηση μέσα από τον λογαριασμό το «Σπίτι του ηθοποιού» στο Instagram. Συγκεκριμένα η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία από παλαιότερη συνεργασία τους στο θέατρο και τη συνόδευσε με συγκινητικά λόγια.

«Αχ αγαπημένε μου … έφυγες κι εσύ… πέταξες μακριά μας…. βιάστηκες να μας αφήσεις…κι εμείς που τόσο σ αγαπήσαμε πως θα ζήσουμε με την απουσία σου;;;; Έφυγαν όλοι από κοντά μου… Όχι κι εσύ…..δεν αντέχω να Σ αποχαιρετήσω…δεν αντέχω να μη σε ξαναδώ.. Δεν μπορώ να σου πω αντίο… παρά μόνο πόσο σ’αγαπώ…» έγραψε η Άννα Φόνσου στην ανάρτησή της.

16:39LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη: Η αποκάλυψη για τη σεξουαλική παρενόχληση που είχε δεχτεί

16:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Καβάλα - Παναθηναϊκός 1-1: Ισοφαρίζει με πέναλτι ο Σιφναίος

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Έκκληση στον ΟΗΕ να «αποτρέψει μια αιματοχυσία» στη Βενεζουέλα - Κλιμακώνει την πίεση η Ουάσινγκτον

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Η φωτογραφία της χρονιάς: Απαθανατίστηκαν ταυτόχρονα δύο σπάνια ατμοσφαιρικά φαινόμενα

16:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Χρυσής Αυγής: Η εισαγγελέας ζητά ξανά την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Πούτιν κατά Ευρώπης: «Γουρουνάκια που ήλπιζαν να καταρρεύσει η Ρωσία» οι ηγέτες τους - Βίντεο

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Σάμος: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας μετά το ναυάγιο στις Πεταλίδες

16:19ΚΟΣΜΟΣ

Μιντανάο: Το παγκόσμιο κέντρο εκπαίδευσης τζιχαντιστών - Έναν μήνα εκεί οι τρομοκράτες του Μπόνταϊ

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Είχα το μαχαίρι για προστασία - Μου έκαναν bullying» λέει η 16χρονη που προφυλακίστηκε

16:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Έτοιμος με Χάποελ ο Σλούκας, θα αποφασίσουμε πριν το ματς για Χολμς»

16:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Να μπείτε στο καβούκι σας!» - Είστε σεξίστρια»: Ριάλιτι για βουλευτές με Κωνσταντόπουλου και Λαζαρίδη στην κατάθεση Μυλωνάκη

16:08ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μαριολάτα Φωκίδας: «Τώρα θα πάω στους αγγέλους» - Τα τελευταία λόγια του άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος στο αυτοκίνητό του

16:03ΕΘΝΙΚΑ

Στη Γαλλία αύριο ο Δένδιας για την ύψωση της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα Belh@arra «Κίμων»

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Φόρεσε το κομμένο αυτί στο πόδι της για 5 μήνες πριν το επανατοποθετήσει

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Στάρμερ: Ο Αμπράμοβιτς πρέπει να καταβάλει στην Ουκρανία £2,5 δισ. από την πώληση της Chelsea ή θα οδηγηθεί στο δικαστήριο

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Στη φυλακή η 16χρονη που επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθήτριά της

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Την Πέμπτη η αποτέφρωσή του στη Ριτσώνα

15:47LIFESTYLE

«Πεθαίνει μπροστά στα μάτια μας, είναι τρομακτικό»: Φίλοι της Κέιτι Πράις αποκαλύπτουν τη σκληρή αλήθεια πίσω από τις νέες φωτογραφίες της

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Μητέρα μετέφερε στο νοσοκομείο νεκρό το τρίχρονο παιδί της - Ήταν σκελετωμένο

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Το συγκινητικό αντίο της Μαρίας Αλιφέρη στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Σε αγκαλιάζουμε με πολύ φως για να είναι το καινούργιο σου ταξίδι ολοφώτεινο και καθάριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Μητέρα μετέφερε στο νοσοκομείο νεκρό το τρίχρονο παιδί της - Ήταν σκελετωμένο

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Στη φυλακή η 16χρονη που επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθήτριά της

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

16:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Να μπείτε στο καβούκι σας!» - Είστε σεξίστρια»: Ριάλιτι για βουλευτές με Κωνσταντόπουλου και Λαζαρίδη στην κατάθεση Μυλωνάκη

16:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Χρυσής Αυγής: Η εισαγγελέας ζητά ξανά την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

14:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας για Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δημοσιογράφος την κατηγορεί ότι την αποκάλεσε «απατεώνισσα»

13:51ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Βροχές και ισχυροί άνεμοι από το Σάββατο – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Είχα το μαχαίρι για προστασία - Μου έκαναν bullying» λέει η 16χρονη που προφυλακίστηκε

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Δίχτυ προστασίας υψηλού προφίλ στους Ουκρανούς που έκαψαν τον 20χρονο γιο αντιδημάρχου του Χάρκοβο

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ξεσηκώθηκαν οι Γάλλοι αγρότες: Ψεκασμοί με κοπριά κυβερνητικών κτηρίων - Οδοφράγματα με σανό και «μπλόκο» στις Βρυξέλλες

14:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πώς στήθηκε η επιχείρηση «Ίπαλλος» που οδήγησε στη σύλληψη του «Έλληνα Εσκομπάρ»: Η μεθοδολογία της εγκληματικής οργάνωσης με τα τα κέρδη των 100 εκατ. ευρώ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Δεκεμβρίου του Αγίου Διονυσίου του Ζακυνθινού: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:36ΚΟΣΜΟΣ

Ντονμπάς: Το «μήλον της Έριδος» Μόσχας - Κιέβου - Γιατί το θέλει ο Πούτιν και δεν το δίνει ο Ζελένσκι

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις στάθμευσης: Τι ισχύει για το πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Ανακαλύφθηκε χαμένος ναός 4.500 ετών - Φτιάχτηκε προς τιμήν του θεού του ήλιου Ρα - Δείτε φωτογραφίες

11:38ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα «Κίμων»: Η Ελλάδα παραλαμβάνει επίσημα την πρώτη της Belh@rra - Πότε θα φτάσει στη χώρα μας

16:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Καβάλα - Παναθηναϊκός 1-1: Ισοφαρίζει με πέναλτι ο Σιφναίος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ