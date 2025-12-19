Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «τελευταίο αντίο» στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Τα παιδιά του ηθοποιού Λέων και Σάρα

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης η σύζυγός του Μαίρη, τα παιδιά του Σάρα και Λέων, στενοί συγγενείς, συνεργάτες και φίλοι είπαν το «τελευταίο αντίο» στον γνωστό ηθοποιό Αλμπέρτο Εσκενάζυ.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (18/12) στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ, άφησε την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 73 ετών, τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/12), από την επάρατη νόσο, αφήνοντας πίσω του μια πλούσια καριέρα στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Το τελευταίο «αντίο» στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Ο αποχαιρετισμός έγινε υπό τους ήχους, στο πιάνο του Αποτεφρωτηρίου, του αγαπημένου του τραγουδιού «Του Αιγαίου τα μπλουζ», του φίλου του και συνεργάτη του Κώστα Μπίγαλη.

Ο φίλος και συνεργάτης του Αλμπέρτο Εσκενάζυ, Κώστας Μπίγαλης

Στη σεμνή τελετή που έγινε, μίλησαν για τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ η ηθοποιός Αιμιλία Υψηλάντη, ο τραγουδιστής Κώστας Μπίγαλης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος, ο τέως δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος, ο ηθοποιός Χρήστος Φωτίδης, ο χορογράφος Γιώργος Πόπορης, η κόρη του Σάρα και άλλοι.

Ο ηθοποιός Χρήστος Φωτίδης

Όλοι οι ομιλητές αναφέρθηκαν στο ήθος του, στον εξαίσιο και δοτικό χαρακτήρα του, στο ταλέντο του, στην ανθρωπιά του, στην αγάπη του και τη γενναιοδωρία του.

Η ηθοποιός Αιμιλία Εσκενάζυ

Ο χορογράφος Γιώργος Πόπορης

Επίσης, κατά τη διάρκεια της τελετής, ακούστηκε μία μπαλάντα από τη θεατρική παράσταση «Εκείνος και Εκείνος» που πρωταγωνιστούσε ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ και ο Κώστας Μπίγαλης.

Μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν οι ηθοποιοί Δήμητρα Κολλά, Αθηνά Μαυρομάτη, Γιάννης Θεοδωρίδης, Τάσος Γιαννόπουλος, Λεωνίδας Κακούρης, Ιωάννης Απέργης, Κώστας Καζανάς, Αλέξανδρος Καλπακίδης και πολλοι άλλοι.

Ο τέως δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος

